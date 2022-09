Tutun kyläkoulun lakkauttaminen harmittaa viidesluokkalaista Miko Hiltusta: "Vanha koulu oli parempi, kun siellä oli isompi piha ja metsiä"

Jännitys oli kuitenkin turhaa. Ensimmäiset viikot Kultavuoressa ovat menneet hyvin, ja Miko on otettu hyvin vastaan.

– Se on 2–1 Hirsilälle. Eli Hirsilä voittaa, toteaa jalkapalloa ja jääkiekkoa harrastava Miko.

Mikoa haastateltiin myös Ylen lasten uutisille siitä, miltä koulun lakkautus tuntuu. Yle Mixin Koulu kiinni! -juttu on katsottavissa Yle Areenassa .

Hirsilä on jo yhdestoista lakkautettu koulu Orivedellä

Orivedellä on lakkautettu yhteensä 11 alakoulua vuodesta 2000 lähtien. Samaan aikaan on valmistunut kaksi uutta koulua, ja esimerkiksi juuri Kultavuoressa valmistui peruskorjaus ja laajennus syksyllä 2014. Oriveden yhteiskoulussa sisäilmaremontti on vielä hieman kesken.