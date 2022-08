Ilmastotoimiin ei pidä kajota sähkön hinnan laskemiseksi, varoittavat asiantuntijat – päästökaupan heikentäminen voisi jopa pahentaa kriisiä

Oppositiopuolue perussuomalaiset on esittänyt päästökaupasta luopumista väliaikaisesti kokonaan.

Osa päästökaupasta valuu kuluttajan laskuun, mutta osuus on pieni

Päästökaupassa suuret energiantuottajat ja teollisuus maksavat aiheuttamistaan hiilidioksidipäästöistä. Päästöoikeuden eli käytännössä hiilidioksiditonnin hinta on ollut poikkeuksellisen korkealla viime syksystä lähtien.

Tällä hetkellä hinta on noin 90 euroa tonnilta, kun vielä pari vuotta sitten se oli kolmisenkymmentä euroa.

Osa kovasta hinnasta on valunut myös kuluttajien laskuihin.

Syy hinnan nousuun on se, että kohtuuhintaista tuotantoa on vähemmän kuin kysyntää.

– Kriittinen kysymys on, saataisiinko päästöoikeuksien lisääntymisen seurauksena lisää kapasiteettia markkinoille, Haanperä sanoo.

Sitran johtava asiantuntija Outi Haanperä sanoo, että päästökaupan osuus energian hinnasta on suhteessa pieni.

Laitoksia on olemassa, koska vanhaa kivihiilivoimaa on suljettu, osittain juuri päästökaupan ajamana.

Päästöoikeuden hinta näkyy sähkölaskussa nyt vain vähän

Outi Haanperän mukaan energian hinta on myös parhaillaan niin korkealla, että päästöoikeuden osuus siitä on melko pieni.

Nykyisessä, korkeiden sähkönhintojen tilanteessa päästökaupan osuus on enää alle viidennes, elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen Keskuskauppakamarista arvioi.

Sähkön hinta on Suomessa 200–400 euroa megawattitunnilta, Saksassa taas jopa 600 euroa.

Säkkinen laskee, että karkeasti arvioiden päästöoikeuden osuus on keskimäärin 20 euroa per megawattitunti. Nyt, kun kivihiiltä käytetään sähköntuotannossa enemmän, osuus on joitakin kymmeniä euroja.