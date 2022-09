Harri Kuokkanen on bodaava black metal -muusikko, joka puolustaa eläinten oikeuksia ja pohtii totaalikieltoa lihansyönnille

Viime toukokuussa Seiska-lehti kirjoitti, kuinka Emma-gaalassa Vuoden Metalli -kategoriassa ehdolla oleva Hooded Menace -yhtyeen vokalisti Harri Kuokkanen on illan yllättäjä, ja kuinka tämän "superkireät nahkahousut huokuvat alalajin estetiikkaa."

– Ei minulla ole mitään seksisymbolina olemista vastaan, mutta todellinen yllätys olisi varmaankin ollut se, että olisin pukeutunut toisella tavalla. Vitsikästä tässä on myös, että kaikesta miehekkyydestään huolimatta nuo nahkahousut ovat itse asiassa Lidlin naisten legginssit.

Hooded Menacen ja Hail Conjurerin lisäksi Harri Kuokkanen musisoi tällä hetkellä muun muassa Ride for Revengessä, Pussiesissa ja Regere Sinisterissä.

Raamikas ja tummanpuhuvalla tyylillä leikittelevä Harri Kuokkanen tunnetaan parhaiten kauhuteemoilla mässäilevästä, death ja doom metalia sekoittavasta Hooded Menacesta, mutta kotimaisen äärimetallin syvemmässä päädyssä hän on vaikuttanut jo pitkään. Siellä hänellä tuntuu olevan jatkuvasti käynnissä lukemattomia eri projekteja.

Tällä hetkellä Kuokkanen soittaa rumpuja muun muassa Ride for Revengessä, Pussiesissa, Regere Sinisterissä ja Toisessa kivikaudessa. Tämän lisäksi hän tekee alusta loppuun saakka kaiken mahdollisen Hail Conjurerissa, joka on yhden miehen kokonaisvaltainen sukellus olevaisuuden ytimeen.

– Minulle ei millään riitä pelkästään yksi musaprojekti, koska löytyy niin monenlaisia asioita, joihin on intoa ja paloa. En ajattele musiikkia genrerajotteisesti, mutta joidenkin asioiden kohdalla lokerointi tuntuu mielekkäältä, Kuokkanen perustelee.

Yhteiskuntaan kaivataan lisää filosofista ajattelua

Kuokkasen henkilökohtaisin lokero on vuonna 2017 perustettu Hail Conjurer, jonka tiimoilta hän tekee musiikkia suorastaan hengästyttävän kuumeisella tahdilla. Viime vuonna ilmestyivät kokopitkät Hail & Fire- ja Sinister-levyt sekä Maailmansyöjä-albumi Metsäkirkko-yhtyeen kanssa. Tänä vuonna Hail Conjurerilta on jo valmistunut kaksi demoa ja myöhemmin tässä kuussa päivänvalon näkee myös uusi albumi.

Hail Conjurerin primitiivisen black metalin lähtökohdat ovat harvinaiset: taustalla nimittäin kummittelee fenomenologian isä eli saksalaisfilosofi Martin Heidegger (1889-1976). Kiistelty filosofi keskittyi olemisen kysymyksen pohtimiseen eli siihen, mikä on kaiken näyttäytyvän mieli ja perusta.

– Olla valaistu tarkoittaa, että on maailmassa-olemisena valjennut itselleen, ei minkään toisen avulla, vaan niin, että on itse tämä aukeama valolle, Heidegger selvittää asiaa vuonna 1927 ilmestyneessä Sein und Zeit -teoksessaan.

Kuokkasen mielestä suomalaisessa yhteiskunnassa filosofia on kaikonnut jonnekin taka-alalle, heideggeriläisyydestä puhumattakaan.

– Jos filosofia on yhteiskuntamme toiminnassa taustavoimana, niin aika hyvin se on jonnekin jemmattu. En löydä isossa mittakaavassa mitään kovin filosofista asennetta siihen, miten asioita ajetaan tai miten niitä yleisesti käsitellään.

Harri Kuokkasella on useita tatuointeja: toisella puolella kehoa on luontoon, toisella puolella ihmiseen liittyviä tatuointeja.

Lihansyönnille totaalikielto?

Harri Kuokkasen luontoa kunnioittavalla ajattelulla ja arvomaailmalla on pitkä historia. Hän on harjoittanut jo kauan luonnonsuojelua erilaisten järjestöjen ja myös kansalaistottelemattomuuden kautta.

– Määritelmällisesti kansalaistottelemattomuuden kohdalla puhutaan väkivallattomasta toiminnasta. Rauhanomainen lain rikkominen, jonka avulla ravistellaan ihmisten mukavuudenhalua tai arkipäiväistä toimintaa on hyväksyttävää, jos sillä tuotetaan hyvää ei-inhimillisille olennoille ja niiden elinympäristöille.

– Ihminen haluaa kuvitella olevansa muuta luontoa moraalisesti korkeammalla tasolla, mutta tämä on pelkkää itsepetosta.

– Ei ole varmaankaan ole minun tehtävänäni neuvoa, miten. On kuitenkin selvää, että jos isossa kuvassa systeemin päämääränä on jatkuva talouskasvu, sellaiseen yhtälöön ei mitenkään mahdu väestön väheneminen.

Kaiken edellä mainitun perusteella ei liene mikään yllätys, että Kuokkanen on vannoutunut kasvissyöjä.

– Yksi mahdollisuus olisi lihansyönnin täydellinen kieltäminen. Minua eivät haittaisi yhtään valinnanvapauden takia vuodatetut kyyneleet, jos tämä tarkoittaisi sitä, että tuotantoeläinten hyväksikäyttö loppuu. Toisaalta en jaksa jeesustella yksilötasolla ihmisten arkipäivän valinnoista: koneisto on jo niin iso, ettei huomauttelulla ole suurtakaan merkitystä. Jos räksytän asiasta jollekin, siitä aiheutuu lähinnä vitutusta.

Black metaliin kuuluu yksilöllisyys

– Taiteellisuuden ja urheilullisuuden vastakkainasettelu lienee monelle tuttu ilmiö, enkä ollut nuorempana millään tavalla liikuntamyönteinen ihminen. Kehonrakennukseen liittyvä voimaharjoittelu kuitenkin kolahti nimenomaan yksilöllisyyden ja itse tekemisen kautta. Se on yksi väylä palauttaa omaa mielentilaa kehon toimintoihin ja siihen, että on tässä maailmassa kehollisesti läsnä.

Keikoilla Kuokkanen pullistelee useimmiten ilman paitaa, ja kirjailija Robert E. Howardin luomaa Conan the Barbarian -fantasiahahmoa muistuttavasta tyylistä on tullut hänen tavaramerkkinsä. Visuaalisia yhtymäkohtia löytyy myös Judas Priestin ja Manowarin kaltaisiin klassikkoyhtyeisiin.

– Tyylini on muodostunut luontevaksi tavaksi olla lavalla tai kuvissa: kyse on omasta tulkinnastani metalliestetiikan tiimoilta. En kuitenkaan koskaan muista ajatelleeni salilla maastavetosarjaa tehdessäni, että nyt yleisö on varmaan tyytyväinen, kun yläselän epäkäslihakset pullottavat lavalla.