Jäähallien kustannukset ovat rajussa nousussa sähkön hinnan takia – jopa hallien sulkemista pohditaan

– Kyllä tämä tuli aika järkytyksenä. Tässä on kaksi raskasta kautta koronan takia takana. Ajateltiin, että päästään normaaliin. Tämä on surullinen tilanne, sanoo jääkiekkoseura Ahmat ry:n hallituksen jäsen Katja Kälkäjä .

Jääkiekkoseura Ahmoissa on 400 harrastajaa, joista 320 on alle 18-vuotiaita. Treenit keskittyvät nyt oheisharjoituksiin, mutta seura neuvottelee lähiseurojen kanssa myös mahdollisuudesta saada jääaikaa muista halleista.

Vuokatissa hinta jo nyt äärirajoilla

Alkuvuodesta 2021 valmistuneen Vuokatti-areenan sähkönkulutus on kuukaudessa 100 000 kilowattituntia. Tällä hetkellä sähkösopimuksen hinta on noin 12 senttiä kilowattitunnilta. Sopimus päättyy joulukuun lopussa.

Jääkiekkoliitto vetoaa kuntiin

Toivakka summaa, että jäähallit ovat hyvin erilaisissa tilanteissa: osa on kunnallisia ja osa yksityisessä omistuksessa. Myös sähkösopimukset ovat erilaisia, koska joillakin halleilla on voimassa pitkät ja edulliset sopimukset. On myös halleja, joilla markkinahintainen sähkö on noussut rajusti.