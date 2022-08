Suositun back to school -markkinointilauseen omistaa yllättävä taho, nimittäin opiskelijajärjestö – yhteydenottoja tulee ovista ja ikkunoista

Joensuulainen opiskelijajärjestö Praxis ry joutuu usein puolustamaan rekisteröimäänsä Back to School -tavaramerkkiä.

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntapolitiikan, sosiologian ja filosofian opiskelijoiden ainejärjestö järjestää syksyisin Back to School -nimisen opiskelijatapahtuman.

– Tavaramerkki on rekisteröity, jotta Joensuussa ei syksyn alussa järjestettäisi montaa samannimistä tapahtumaa, Praxis ry:n puheenjohtaja Jutta Moilanen kertoo.

Praxis ry seuraa Back to School -tavaramerkin käyttöä opiskelijatapahtumissa ympäri Suomen. Jos tavaramerkin käyttöyritys havaitaan, Praxis ry pyrkii ensisijaisesti neuvottelemaan tapahtuman nimen muokkaamisesta.

Moilasen mukaan Praxis ry on kuitenkin vuosien varrella lähettänyt myös 300 euron laskuja tapahtumajärjestäjille, joiden kanssa ei ole päästy yhteisymmärrykseen.

– Lähestymistapamme on, että ensin lähetetään varoitus jos toinenkin, Moilanen sanoo.

Sidoroffin mukaan tavaramerkin käyttöyritysten määrät vaihtelevat vuosittain. Korona-aikana on ollut hiljaisempaa.

Back to School opiskelijatapahtumaa on järjestetty Joensuussa vuosikymmenten ajan, kuten vanhoista markkinointijulisteista käy ilmi.

Kirjoitusasua voi muuttaa

Back to School -tavaramerkki on ollut Praxis ry:llä jo vuodesta 2009. Sidoroff kertoo, että asia on kuitenkin tullut monelle yllätyksenä.