Tarjolla on mätiä kurkkuja, mutta itse ei saa kokata – ukrainalaispakolaiset kertovat oloistaan mikkeliläisessä vastaanottokeskuksessa

Videolla vastaanottokeskuksesta ruokala on täydellisen siisti. Puhtaita pöytiä ja astioita, mutta myös tarjottimet, joilla pitäisi olla ruokaa, ovat pääosin puhtaita ja tyhjiä. Muutamalla tarjottimella tosin näkyy jonkin verran ruokaa – tällä kertaa se on jotain borssikeiton tapaista.

– Illallinen on vasta alkanut, eikä täällä ole enää juuri mitään, toteaa Valentina .

Valentinan nimi on muutettu, koska hän ei halua joutua vaikeuksiin vastaanottokeskuksen johdon kanssa.

Valentina on asunut yli kuukauden Kyyhkylän vastaanottokeskuksessa Mikkelissä miehensä ja kahden lapsensa kanssa.

Valentina kuvaa vastaanottokeskuksen ruokaa puhelimellaan. Esimerkiksi iltapalaksi on leivänpala, kinkkua ja juustoa. Myös vihanneksia löytyy.

Lounaalla tarjotaan melkein aina samaa – makaroneja makkarakastikkeessa tai perunoita ja makkaraa. Valentinan tyttärellä on usein pahoinvointia tällaisen ruoan jälkeen, sillä ruoka on puuromaista ja vahvasti maustettua, kastikkeet rasvaisia.

Asukkaat haluaisivat kokata itse, mutta vastaanottokeskuksen liedet on otettu pois päältä.

Kyyhkylän vastaanottokeskuksen keittiössä on liedet, mutta niitä ei saa käyttää.

"He ovat kokeneet helvetin, eivätkä valittaneet"

Vjatšeslav Buhajev on yrittäjä ja asunut Suomessa yli 20 vuotta. Hän auttaa ukrainalaisia pakolaisia, jotka saapuvat miehitetyiltä alueilta Venäjän kautta. Sodan alusta hän on auttanut Suomeen yli 200 ukrainalaista. Muutama heistä asuu Kyyhkylässä.

Saapuneiden joukossa on perhe Mariupolista. Julia Salnikova matkusti 11-vuotiaan tyttärensä Lizan kanssa Mariupolista Puolaan heti sodan alussa, jo ennen kaupungin miehitystä. Hänen miehensä Sergei Levtšenko jäi kotikaupunkiin, jossa sai luodin jalkaansa.

– Onneksi meidän asuntomme Mariupolissa on ensimmäisessä kerroksessa. Kaikki ylemmät kerrokset sortuivat, mutta meidän säilyi, tosin ikkunat rikkoutuivat. Mies repi lakanoita ja sitoi jalkansa, kasasi ylleen kaikki peitot, koska oli hyvin kylmä. Naapurit ja tuttavat toivat hänelle vähän ruokaa. Välillä hän oli useamman vuorokauden syömättä, kertoo Julia.

– Pelkäsin hirveästi, ettei häntä päästetä sieltä, koska hän on entinen sotilas. Lisäksi hänen 18-vuotias poikansa ensimmäisestä avioliitosta oli ilmoittautunut vapaaehtoisena Ukrainan armeijaan ja kaatunut. Siitä on juuri kulunut 40 päivää. Sergein kuitenkin onnistui päästä pois.

Perhe päätti matkustaa Suomeen, jossa heillä on tuttavia. Maahanmuuttovirasto lähetti perheen Kyyhkylään.

– He ovat käyneet läpi helvetin, eivätkä ole valittaneet täällä mistään. Sain sattumalta tietää, että he syövät hyvin vähän, muistelee heitä auttanut Vjatšeslav Buhajev.

– Perheenä meille maksettaisiin tukea noin 800 euroa kuussa, mutta saamme käteen vain noin 217 euroa, loput maksetaan vastaanottokeskukselle korvauksena ruoasta. En ymmärtäneet miksi, sillä ruoka on niin huonolaatuista. Emmekä saa edes kokata itse, kertoo Julia.

– Miten niin ei ole lomakkeita? Heillähän on tulostimia ja paperia. Ehdotin, että minä voi tulostaa lomakkeen ja tuoda heille, mutta ehdotus torjuttiin.

Asuttuaan viikon Vaasassa perhe meni lääkäriin, jossa he kuulivat, että virallisesti he asuvat ja ruokailevat edelleen Kyyhkylässä. Julia epäilee, että vastaanottokeskus siis sai edelleen rahaa heidän ylläpidostaan.

Kyyhkylän asukkaat odottivat kuntoutusta

Valentinan ja Julian kertomukset huonosta ruoasta vahvistaa myös Harkovasta tullut Jevgeni Revjuk , joka on kesäkuusta saakka asunut äitinsä kanssa Kyyhkylän vastaanottokeskuksessa.

– Vastaanottokeskus on rakennuksen toisessa siivessä, toisessa on kuntoutuslaitos, Jevgeni kertoo.

– Kuntoutuslaitoksen asiakkaat syövät kanssamme ja olemme huomanneet, että kun paikalla on joku suomalainen asiakas, niin ruoka voi olla suhteellisen normaalia, voi olla jopa lihaa. Mutta esimerkiksi viikonloppuisin ei ole kuntoutujia, joten päivällisemme on yleensä keittoa ja salaattia.

Ruokalassa olevassa kyltissä kerrotaan ruoka-ajat ja kielletään ruoan ja astioiden vieminen pois ruokalasta. Jos ottaa mukaansa esimerkiksi kupin kahvia, joutuu maksamaan 2,50 euroa. Suunnilleen saman verran vastaanottokeskuksen asukas saa Migriltä käyttörahaa per päivä.

Kuten kaikki muutkin pakolaiset (siirryt toiseen palveluun) , Jevgeni saa vastaanottorahaa Maahanmuuttovirastolta. Sen suuruus on vajaat 300 euroa kuukaudessa, mutta koska vastaanottokeskus tarjoaa ateriat, Jevgeni saa vain 78 euroa.

Suurempaa huolta Jevgenissä herättää kuitenkin terveydenhuolto. Mies kärsii lonkan nivelrikosta ja hänen on vaikea kävellä. Hän on epäilee, että juuri tämän vuoksi hänet lähetettiin vastaanottokeskukseen, jossa on myös kuntoutuslaitos.