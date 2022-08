Jorma Pukkilan, 75, omakotitalon sähkölasku kolminkertaistuu – professorin mielestä hyviä keinoja tukea kansalaisia on "todella vähän"

Eläkkeellä oleva Jorma Pukkila , 75, asuu Vantaalla omakotitalossa, jonka pihapiirissä on erillinen saunarakennus. Rakennuksissa on vesikiertoinen sähkölämmitys.

Syksyllä ja talvella säästettävää on etsittävä käytännössä kaikesta.

– Monesta asiasta joutuu tinkimään. On mietittävä, kuinka paljon lämpöä pudottaa, sammuteltava sisävaloja ja laitettava ulkovalot pois. Sauna jää talveksi joko täysin tai osittain käyttämättä. Tässä on vain pakko elää näillä ja koettaa kärvistellä. Kyllä se vetää vakavaksi, Pukkila sanoo.

Tähän saakka hänen sähkölaskunsa on ollut parin sadan euron luokkaa kuukaudessa. Lasku on kolminkertaistumassa kahtena seuraavana kuukautena. Siitä eteenpäin hän pelkää hinnan nousevan vielä lisää.

Pukkilan pihalla odottaa iso kasa puuklapeja. Hänellä on käytössään vanha öljypoltin, joka on muutettu siten, että siinä voi polttaa puuta.

– Ainakin näillä näkymin puu on halvempaa polttaa kuin käyttää sähköä.

Professori: Hyviä keinoja vastata elinkustannusten nousuun on vähän

Hallitus kokoontuu keskiviikkona ja torstaina budjettiriiheen. Suuri kysymys on, miten tukea kansalaisia elinkustannusten noustessa.

Helsingin yliopiston professorin Roope Uusitalon mielestä oikein hyviä keinoja vastata elinkustannusten nousuun on "todella vähän".

– Jos alamme kohdistaa energiatukia kovin tarkasti, on riski synnyttää uusia kannustinloukkuja.

Uusitalo katsoo, että ylipäänsä ihmisten tukemiseen elinkustannusten nousussa on valtiolla varaa vain vähän.

Energiasta ja sähköstä on pulaa, mikä näkyy hinnoissa. Siksi Uusitalon mielestä tärkeintä kotitalouksille on yrittää säästää energiaa.

Pääekonomisti: Huolta pidettävä niistä, jotka eivät pysty maksamaan laskujaan

– Pitää ottaa huomioon, että tämä on vakava kriisi ja ihmisten täytyy pystyä saamaan sähköä ja ruokaa.

Eläkeläinen toivoo hallitukselta tuntuvia ratkaisuja

Jorma Pukkila on miettinyt myös vaihtoehtoisia energiamuotoja kuten aurinkoenergiaa, mutta tullut siihen tulokseen, ettei se tule enää kyseeseen.

Pukkila on asunut talossaan yli 30 vuotta. Hän ei haluaisi muuttaa pois.

– Mihin minä muuttaisin? Sekin on ongelma, kun on tottunut asumaan täällä. On vaikea lähteä kotoa pois.