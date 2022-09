Suurissa teollisuusyrityksissä sähkön hintaa seurataan nyt päivittäin – sähkön säännöstelyä pidetään mahdottomana ajatuksena

Multanen kertoo, että yrityksellä on oma voimalaitos, joka tuottaa osan tehtaalla tarvittavasta energiasta. Lisäksi Olvilla on pitkäaikainen sähkösopimus, joka osaltaan pitää sähköstä tulevat kulut kurissa.

Myös Ponssella Vieremällä tilanne on Olvin kaltainen: käytössä on omat aurinkopaneelit ja pitkäaikainen sähkösopimus. Sähkömarkkinoita seurataan kuitenkin tarkkaan ja näkymät myös huolestuttavat.

– Tietenkin sillä on meille vaikutuksia. Täydellisesti sähkönhintaan ei sopimuksillakaan pysty vaikuttamaan. Nykyinen ympäristö on erittäin vaikea ja vaikuttaa kannattavuuteen, Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela toteaa.

Valiolla kartoitetaan yksittäisiä toimintoja

Valiolla on Itä-Suomessa kolme tuotantolaitosta: Joensuussa, Suonenjoella ja Lapinlahdella. Myös Valiolta kerrotaan, että sähkönhankintaa suojaa ennalta sovittu hinta ja oma suojaussalkku.

– Osan ostamme SPOT-markkinoilta. Seuraamme hintaa päivittäin, hinnannousu on vaikuttanut meihin. Esimerkiksi meijereissä ja juustoloissa tarvitaan sähköä laitteistojen käyttöön ja jäähdytykseen, Valion energiapäällikkö Peter Fabritius kertoo sähköpostihaastattelussa.

Fabritiuksen mukaan tulevaan talveen on varauduttu muun muassa kartoittamalla yksittäisten tehtaiden tuotantojen tiettyjä toimintoja ja sitä, olisiko niitä järkevää toteuttaa yöaikaan.

– Haaste jatkuvatoimisessa laitoksessa on se, että maitoa saapuu tehtaalle koko ajan ja kapasiteetti on käytössä ympäri vuorokauden, joten siirtoja ei käytännössä pystytä tekemään.

Abloyn toimitusjohtaja Jari Toivanen puolestaan sanoo, että sähkön hinnalta on pyritty suojautumaan, mutta vaikutus alkaa olla huono. Yrityksen Joensuun tehtaalla on myös käytössä aurinkopaneelit.

– Sähkö on jo merkittävä kuluerä näillä hinnoilla. Pyrimme nyt katsomaan sähkön käyttöä ja minimoimaan siellä, missä pystymme. Varsinaisia järjestelyjä ei kuitenkaan ole tehty.

Ministeriö: Osa toiminnoista jää säännöstelyn ulkopuolelle

Julkisuudessa on loppukesästä väläytelty mahdollista sähkön säännöstelyä ensi talvena. Teollisuuslaitosten osalta säännöstelyyn liittyviä katkoksia pidetään yrityksissä mahdottomina.

– Jos Vieremälle tulisi sähkökatkos, niin kyllä me lähdemme silloin kotiin. Pimeässä hallissa ei kukaan pysty tekemään yhtään mitään. Ilman sähköä emme pärjää, Ponssen Juho Nummela tiivistää.

– Sähköä tarvitaan ja olettama on, että sitä on saatavilla. Jos seinästä ei tule enää virtaa, niin silloin on ongelma päällä, Multanen myöntää.