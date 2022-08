Potilaiden turvallisuus teholla vaarantuu merkittävästi, jos hoitajalakko toteutuu Oulussa, arvioi johtava lääkäri: "Vetää mielen vakavaksi"

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Kati Ojala arvioi, että mikäli lakko toteutuu, potilasturvallisuus tulee vaarantumaan esimerkiksi juuri tehohoidossa merkittävästi.

– Tämä vetää mielen vakavaksi sen suhteen, miten saamme turvattua potilaidemme hengen ja terveyden lakon aikana. Tässä on otettu aika kova lakkoase käyttöön.

Suojelutyövoimaa aiotaan pyytää

Tällä hetkellä tiedossa ei ole, saadaanko Oulun yliopistollisen sairaalan tehohoitokeskukseen mahdollisen lakon ajaksi kuitenkin suojelutyövoimaa. Suojelutyö on (siirryt toiseen palveluun) lakon ulkopuolelle rajattua välttämätöntä työtä, jolla taataan asiakas- ja potilasturvallisuus hoitajien lakon aikana (Super).

Vs. johtajaylilääkärin Kati Ojalan mukaan sairaanhoitopiiri pyrkii lähipäivien aikana käymään asiasta neuvotteluja Tehyn ja Superin edustajien kanssa. Ojala sanoo, että suojelutyövoimalle olisi tehohoidossa ilmiselvä tarve.

Samaan aikaan on kuitenkin myös varauduttava siihen, että sitä ei saada.

– Samanlainen lakkovaroitus on annettu Kanta-Hämeen keskussairaalaan ja Turun yliopistolliseen keskussairaalaan. Ainakin Kanta-Hämeestä on kuultu, ettei suojelutyövoimaa ole luvattu. Siellä on tullut kylmää kyytiä, Kati Ojala sanoo.