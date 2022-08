Hallitus suunnittelee uutta humanitaarista viisumia Ukrainan sodan takia – tulisi käyttöön esimerkiksi venäläisten toisinajattelijoiden kohdalla

Hallitus on päättänyt selvittää mahdollisuutta auttaa kriittisessä tilanteessa Venäjällä olevia ihmisoikeuspuolustajia, kansalaisyhteiskunnan jäseniä ja kriittisiä toimittajia. Tähän tarpeeseen kaavaillaan uudenlaista kansallista viisumia, humanitaarista viisumia, jonka turvin he pääsisivät Suomeen.

Esimerkiksi oppositiopuolue perussuomalaiset on jo tyrmännyt humanitaarisen viisumin. Puolueen puheenjohtaja Riikka Purra tulkitsi viisumista tehdyn esiselvityksen perusteella viime viikolla, että viisumi mahdollistaisi kenen tahansa, mistä päin maailmaa tahansa, tulemisen Suomeen hakemaan turvapaikkaa ja jäämisen maahan.

Esiselvitys suositti linkittämistä kokonaisuudistukseen

Esiselvityksen mukaan viisumin valmistelu olisi ollut hyvä linkittää ulkomaalaislain kokonaisuudistukseen, joka on tekeillä. Haaviston mukaan kokonaisuudistus on kuitenkin sen verran "pitkässä piipussa", että nyt on syytä selvittää osauudistuksen mahdollisuus.