Pelastuslaitos on saanut suuren tehdaspalon hallintaan Lahdessa

Putkia ja komponentteja valmistavan Stalatuben tehtaalla Lahdessa syttyi tiistaina iltapäivällä tulipalo. Toimitusjohtaja Sami Packalénin mukaan tulipalo oli katolla. Savunmuodostus on ollut voimakasta.

Paikalla on on 24 pelastusyksikköä ja näkyvä palo on sammutettu, pelastuslaitos kertoo Twitterissä. Pelastuslaitos selvittää, onko palo levinnyt tehdasrakennuksen rakenteisiin.