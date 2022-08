Uhanalainen taimen kävi tarkistamassa Evolla jokiuomaa, johon kohennetaan kutupaikkoja

Kiviä ja soraa sisältävät ämpärit ja kottikärryt liikkuvat tasaisena nauhana tien viereen kipatusta kasasta. Matkaa seuraavaan kohennuspaikkaan Evojoen uomassa on noin 50 metriä. Sanko ja kottikärry toisensa perään kumotaan käsivoimin joen uomaan.

Sora- ja kivikerroksilla on selkeä tehtävä, luoda joen kalastolle paremmat kutumahdollisuudet. Töitä paiskii käsivoimin parikymmentä WWF:n talkoolaista ympäri Suomen.

– Tarkoitus on luoda vaelluskaloille ja varsinkin taimenille sopivia lisääntymisympäristöjä rakentamalla uomaan kutusoraikkoja ja poikastuotantoalueita. Evojoki on varsin hyväkuntoinen eteläsuomalainen joki missä taimenilla on erinomaiset mahdollisuudet lisääntyä, kunhan niitä ympäristöjä lisätään, sanoo talkooleirin vastaava Jenny Jyrkänkallio-Mikkola WWF Suomesta.