Herätys: Gorbatšov on kuollut 91-vuotiaana | Tukipakettien valmistelu alkaa | Nuorten mielenkiinto matkailualaan hiipui

Neuvostoliiton viimeinen johtaja Mihail Gorbatšov on kuollut

Neuvostoliiton viimeinen päämies Mihail Gorbatšov on kuollut Moskovassa tiistaina myöhään illalla 91-vuotiaana.

Gorbatšov oli Neuvostoliiton viimeinen johtaja. Hänet tunnetaan kommunistijärjestelmän murenemiseen johtaneista uudistuksista sekä liennytyspolitiikasta, joka auttoi päättämään suurvaltojen välisen kylmän sodan.

Hallitukselta odotetaan useita tukipaketteja

Hallitus aikoo hyvittää sähkön hinnan nousua ihmisille. Keinot ovat todennäköisesti määräaikaisia, koska sähkön hinnan odotetaan laskevan ensi keväänä. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Hallituksen ministerit kokoontuvat aamulla neuvottelemaan valtion ensi vuoden tuloista ja menoista. Luvassa on ainakin kolme eri tukipakettia energiakriisin, hintojen nousun ja Ukrainan sodan vuoksi.

Osansa ovat saamassa he, jotka maksavat korkeita sähkölaskuja. Tukea on luvassa myös lapsiperheille poikkeuksellisen suuren yleisen hintojen nousun vuoksi. Itä-Suomea tuetaan siksi, että alue on kärsinyt eniten Suomessa seurauksista, jotka johtuvat Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan.

Matkailualan turbulenssi vei nuorten kiinnostuksen alan koulutukseen

Keravalainen Ronja Rissanen muutti Rovaniemelle suorittamaan kaksoistutkintoa, johon kuuluu matkailualan perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinto. Kuva: Annu Passoja / Yle

Pandemia pysäytti matkailun ja vei samalla nuorten kiinnostuksen epävarmaksi osoittautuneeseen alaan. Matkailualan perustutkinnon ensisijaisten hakijoiden määrä putosi valtakunnallisesti kolmanneksella, ja Lapissa pudotus oli vielä suurempi.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redu etsii nyt matkailuyritysten kanssa ulkomailta opiskelijoita, jotka olisivat jo joulusesongilla paikkaamassa työvoimapulaa.

Kuukausilippu yhdeksällä eurolla? Saksa kokeili kesän ajan

Paikallisjunat olivat täynnä elokuun viimeisenä viikonloppuna. Martiniksi esittäytynyt mies kertoi olevansa matkalla festivaaleille. Kuva: Anastasija Ivanova

Saksassa on kokeiltu kesän ajan joukkoliikenteen lippukampanjaa, jossa 9 euron kuukausilipulla on saanut matkustaa koko maassa – mutta vain paikallis- ja lähiliikenteen junilla. Se on ollut valtaisa myyntimenestys: alelippuja on myyty yhteensä 52 miljoonaa, mikä on näkynyt muun muassa paikallisjunien ruuhkautumisena.

Matkustimme Berliinistä Hampuriin ja kysyimme kanssamatkustajilta kokemuksia lippualesta.

Tuuli puhaltaa pohjoisesta

Tänään puhaltaa viileä pohjoistuuli. Pohjoisessa ja idässä voi tulla jokunen sadekuuro. Pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on 10–15 astetta, Lapissa on paikoin viileämpää.