Sarastian kaltaiset kuntayhtiöt haistoivat bisneksen sote-uudistuksessa, jossa jaetaan paljon rahaa – ministeriö pelkää palkanmaksun puolesta

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Hyvinvointialueiden tietojärjestelmien yhteensovittaminen jää kesken, kun alueet aloittavat toimintansa tammikuussa 2023.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tuhansia tietojärjestelmiä, jotka pitää yhteensovittaa kunnilta hyvinvointialueiden tarpeisiin. Samalla järjestelmien määrää karsitaan runsaasti. Uusiksi pitää järjestellä esimerkiksi yli 200 000 siirtyvän työntekijän palkanmaksu ja suomalaisten potilas- ja asiakastiedot.

Kun uudistuksen alkuun on vain muutama kuukausi, tietojärjestelmät ovat alueilla vielä paljolti levällään. Tämä selviää Ylen hyvinvointialueille tekemästä kyselystä, johon vastasi 18 aluetta. Suomeen tulee 21 hyvinvointialuetta ja Helsinki muodostaa oman kokonaisuutensa. Lisäksi HUS-yhtymä tarjoaa erikoissairaanhoitoa Uudellamaalla.

Vastausten perusteella vuodenvaihteeseen mennessä ehditään saada valmiiksi vain toiminnan kannalta kriittiset tietojärjestelmät, jotka liittyvät palkanmaksuun ja hallinnon pyörittämiseen. Hyvinvointialueet joutuvat turvautumaan ainakin alkuvaiheessa osin kuntien vanhoihin tietojärjestelmiin, jotta toiminnan jatkuvuus saadaan turvattua.

Moni hyvinvointialue pitää uudistuksen aikataulua kireänä ja tietojärjestelmille saatua rahoitusta riittämättömänä. Jos järjestelmiin tulee ongelmia, esimerkiksi palkanmaksu voi häiriintyä. Sovitettavana on useita erilaisia työehtosopimuksia ja satoja ammattinimikkeitä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen tietohallintojohtaja Pasi Lehmus vastaa Ylen kyselyssä, että esimerkiksi henkilöstön vaihtuvuus voi aiheuttaa ongelmia palkanmaksulle, eikä kaikkia vuodenvaihteeseen ajoittuvia henkilöstömuutoksia ehkä saada huomioitua ensimmäisessä palkanmaksussa.

– Lisäksi suurella osalla henkilöstöä kokonaispalkka muodostuu peruspalkasta ja erilaisista lisistä. Pidän hyvin mahdollisena, että palkanlisien osalta hyvinvointialueen käynnistyminen saattaa aiheuttaa viiveitä.

Hyvinvointialueita on Sarastian omistajina nimellisellä osuudella – palveluista sovittu laajasti

ICT-muutoskuluavustuksia jakava valtiovarainministeriö seuraa tilannetta tarkasti. Hyvinvointialueuudistuksen muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen myöntää, että palkanmaksuun liittyy riskejä.

– Häiriöitä varmasti tulee vuoden vaihteessa, mutta oleellista on, miten niitä pystytään valmistelulla minimoimaan ja että on keinot, joilla ne ratkaistaan. On tärkeää, ettei synny pitkiä ongelmia, kuten kesän aikana Helsingissä.

Muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen valtiovarainministeriöstä myöntää, että hyvinvointialueiden palkanmaksuun liittyy riskejä. Kuva: Valtionvarainministeriö

Hän viittaa ongelmiin Helsingin uudessa palkkajärjestelmässä, jonka kaupunki tilasi kuntayhtiö Sarastialta. Järjestelmän vaihdoksen seurauksena osa Helsingin työntekijöistä jäi kokonaan ilman palkkaa. Helsingin lisäksi muillakin kunnilla on ollut ongelmia Sarastian palkkajärjestelmän kanssa.

Sarastialla on merkittävä rooli myös hyvinvointialueiden palvelujen tarjoajana. Sen omistajiksi on ryhtynyt lähes puolet hyvinvointialueista.

Yle on kertonut aiemmin, että asiantuntijat pitävät Helsingin omistusjärjestelyä Sarastiassa keinotekoisena. Voit kuunnella lisää aiheesta alla olevasta Uutispodcastin jaksosta. Juttu jatkuu linkin jälkeen.

Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Uutispodcastissa MOT:n tutkiva toimittaja Riku Roslund kertoo, kuinka Helsinki kikkailli hankkiessaan palkanmaksujärjestelmän kuntayhtiö Sarastialta. Ohjelmassa pohditaan myös, miksi julkisen sektorin järjestelmäuudistukset niin usein tuntuvat menevän pieleen. Haastateltavana aiheesta tutkija Matti Ylönen.

Hyvinvointialueiden omistusosuudet Sarastiassa ovat samaa tasoa kuin Helsingin eli 0,04%. Samoin toimitaan muissakin kuntayhtiöissä. Esimerkiksi henkilöstö- ja palkkahallinnon palveluita tarjoava Monetra mainostaa verkkosivuillaan, että asiakkaaksi pääsee ostamalla vain yhden kuntayhtiön osakkeen.

Sarastia kertoi Ylelle elokuussa päässeensä sopuun kahdeksan hyvinvointialueen kanssa palkanlaskennan tai taloushallinnon palvelujen myymisestä alueelle. Sarastian Helsingille toimittama 365 HR -järjestelmä on tosin tulossa näillä näkymin vain Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Sarastialla on tarjolla erilaisia palkkajärjestelmiä.

Valmistelujohtaja: Kaikki kivet pitää kääntää, jotta palkkojen maksu onnistuu

Sarastia 365 HR-järjestelmä otettiin käyttöön Espoossa kaksi vuotta sitten. Sen käyttöönotto oli takkuista, mutta nyt haasteet on pääosin jo ratkaistu. Noin 60 prosenttia Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstöstä onkin jo valmiiksi Sarastian järjestelmissä.

– Siinä mielessä Sarastian palvelun käyttö on meille vähäriskisempää kuin moni muu vaihtoehto, toteaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ICT- ja digipalvelujen valmistelujohtaja Tommi Kuukka.

Toisin kuin Helsinki, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ostaa Sarastialta koko talous- ja henkilöstöhallinnon palvelun. Helsinki osti vain HR-järjestelmän, ja palkkojen maksu hoidettiin kaupungin omalla henkilökunnalla.

Kuukka pitää Helsingin palkkakaaosta erittäin valitettavana, mutta näkee siinä myös kääntöpuolen. Sen vuoksi järjestelmien sisäänajossa uudelle hyvinvointialueelle osataan varautua riskeihin aiempaa paremmin.

Pahimmassa tapauksessa muutoksen yli jatketaan vanhoilla järjestelmillä. Hyvinvointialueella on jo varasuunnitelma valmiina mahdollisiin palkanmaksun ongelmiin. Tarpeen tullen henkilöstön ansiot hoidetaan pikamaksuna suoraan kassasta. Yksi mahdollisuus on maksaa esimerkiksi edellisen kuukauden palkka uudestaan koko henkilölle.

– Kaikki kivet pitää kääntää, jotta palkkojen maksu onnistuu ja rahat tulevat tilille ajallaan, Kuukka sanoo.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ICT- ja digipalvelujen valmistelujohtaja Tommi Kuukka pitää muutoksen aikataulua tiukkana. Kuva: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pulmia on tuottanut kireän aikataulun lisäksi rahoituksen epävarmuus. Ensimmäiset rahoituspäätökset saatiin vasta viime vuoden lopussa, jonka jälkeen rahaa on tippunut lisää useissa erissä. Yle kertoi joulukuussa 2021, että valtion ja hyvinvointialueiden näkemykset rahoituksen tarpeesta eroavat toisistaan radikaalisti.

Viimeisin lisärahoituspäätös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle tehtiin viime viikolla. Tähän mennessä se on saanut valtion rahaa ICT- ja digipalvelujen muutokseen 33,6 miljoonaa euroa. Alueen arvio rahoituksen tarpeesta oli 39 miljoonaa, mutta Kuukan mukaan enempää rahaa ei ole tänä vuonna tulossa.

– Välillä on ollut niitä tilanteita, että emme ole olleet ihan varmoja siitä, riittääkö meillä rahoitus maaliin asti. Tällä rahoituksella pääsemme eteenpäin niin, että vauhti ei hidastu.

Muutoksen kulujen arviointi on ollut vaikeaa. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ICT- ja digipalvelujen muutoksen kustannusarvio oli aluksi noin 60 miljoonaa euroa. Kuukan mukaan kustannusten arviointia on vaikeuttanut muun muassa se, että hyvinvointialueiden lähtökohdat tietojärjestelmien muutoksessa ovat hyvin erilaisia.

Osa hyvinvointialueista on muodostunut sairaanhoitopiireistä, jotka ovat jo valmiiksi käyttäneet samoja järjestelmiä. Ja sitten on Länsi-Uudenmaan kaltaisia hyvinvointialueita, jossa tuleva organisaatio on kokonaan uusi. Silloin muutos vaatii huomattavasti enemmän työtä ja tulee kalliimmaksi.

Hyvinvointialueet kilpailevat samoista järjestelmien toimittajista ja asiantuntijoista. Kuukan mukaan sopivista asiantuntijoista on pula, mikä nostaa muutoksen hintaa.

– Tällaista muutosta ei ole aiemmin tehnyt kukaan. Siinä mielessä on ymmärrettävää, että kustannusarviot eivät mene niin kuin on ajateltu. Kyllä tässä kaikki tekevät parhaansa.

Valtio järjesti viime vuonna (siirryt toiseen palveluun) hyvinvointialueille haun, jossa oli jaossa alle puoli miljardia euroa tietojärjestelmien yhteensovittamiseen. Kulut kuitenkin nousevat tästä, koska kaikkien muutosten tekeminen vie vuosikausia. Lisärahoitusta on jo myönnetty (siirryt toiseen palveluun) kuluvana vuonna.

Suuret kuntayhtiöt kasvavat vauhdikkaasti, elinkeinoelämä kritisoi markkinan keskittymistä

Julkisen rahankäytön lähtökohta on kilpailutus, eli että yritykset voivat osallistua tarjouskilpailuihin avoimilla markkinoilla. Julkisella sektorilla hankintoja tehdään kuitenkin yhä enemmän yhtiöiltä, joissa kunnat ja hyvinvointialueet ovat osakkaina. Tällaisia hankintoja ei tarvitse kilpailuttaa.

Alueita on liittynyt ahkerasti osakkaaksi (siirryt toiseen palveluun) suuriin kuntayhtiöihin (siirryt toiseen palveluun) kuten Sarastiaan, Monetraan, Kuntien Tieraan, 2M-IT:hen, Istekkiin ja Meitaan. Valtaosa Ylen kyselyyn vastanneista alueista ostaa tietojärjestelmä-palveluita ainakin yhdeltä näistä yhtiöistä. Lisäksi alueet ovat tehneet sopimuksia lukuisten pienempien kuntayhtiöiden ja yksityisten yritysten kanssa.

Kasvava kuntayhtiö Monetra huomauttaa nettisivuillaan, että yhtiön asiakkuuteen riittää vain yhden osakkeen ostaminen. Kuva: Mika Hokkanen / Yle

Sote-uudistus on kuntayhtiöille iso liiketoimintamahdollisuus, mikä näkyy niiden viestinnässä.

“Tilikauden 2021 aikana aloitettiin valmistautuminen hyvinvointialueiden asiakkuuksien vastaanottoon ja tämä vaikuttaa merkittävästi koko Monetra-organisaatioon,” yhtiö kertoi keväällä tiedotteessaan.

“Hyvinvointialueiden suunnittelun aikana osakeantimme oli suunnattu kaikille hyvinvointialueille, eli kaikilla hyvinvointialueilla on mahdollisuus tulla Istekin asiakasomistajaksi,” kirjoitti puolestaan Istekki 2021 vuosikertomuksessaan.

Sote-uudistus voi kasvattaa kuntayhtiöiden valtaa. Suuret kuntayhtiöt ovat kasvaneet viime vuosina kovaa vauhtia ja niiden asema markkinoilla on vahva. Monet niistä ovat takoneet miljoonatuloksia, vaikka mainostavat olevansa voittoa tavoittelemattomia yhtiöitä. Esimerkiksi Monetran liikevaihto on kasvanut kahdessa vuodessa 20 miljoonalla eurolla ja työntekijöiden määrä 300:lla.

Kuva: Mika Hokkanen / Yle

Valtiovarainministeriön muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen näkee markkinoiden keskittymistä koskevalle kritiikille perusteita, mutta toteaa samalla, että kuntayhtiöillä on kokonaisuudessa korvaamaton rooli.

– Kehitys on ongelmallinen näkökulmasta riippuen, mutta korostan, että ilman kuntayhtiöitä vuodenvaihteen muutos ei tulisi onnistumaan.

Tarkkaa tietoa siitä ei ole, miten hyvinvointialueiden ICT-ostot kokonaisuudessaan jakautuvat in-house-hankintojen ja yksityisten yritysten välillä. Hyvinvointialueista vain osa toimitti Ylelle listauksen tietojärjestelmiä koskevista keskeisistä kumppaneistaan, ja eri hankintojen arvosta kertoi vain muutama alue.

Kenties suurin kuntayhtiö-osuus on Pohjois-Savon hyvinvointialueella, joka ostaa in-house-yhtiöiltä noin 90 prosenttia ICT-palveluista. Toisaalta esimerkiksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue kertoo määräksi noin kymmenen prosenttia.

"Haasteena in-house-yhtiöiden kanssa on kustannustehokkuuden varmistaminen"

Hyvinvointialueiden vastauksissa korostuu, että palveluiden ostossa merkitsee ratkaisun toimivuus eikä se, onko kyseessä yksityinen yritys vai kuntayhtiö. Molempia käytetään.

Poikkeuksen tähän tekee HUS. Se on hankkinut omistusosuuden Istekistä ja 2M-IT:stä, mutta ei ole toistaiseksi ostanut niiltä muutospalveluja.

– Uudellamaalla IT-markkinat toimivat markkinalähtöisesti ja hinnat ovat avointen kilpailutusten kautta asettuneet alemmalle tasolle kuin julkisomisteisissa in-house-yhtiöissä, kirjoittaa HUSin vt. tietohallintojohtaja Pekka Lampinen Ylen kyselyssä.

Sen vuoksi HUS ei käytä in-house-yhtiöitä, mutta tilanteen vaatiessa sillä on mahdollisuus myös in-house-ostoihin.

Hyvinvointialueiden tietojärjestelmien yhteensovittamiskulujen jakautumisesta in-house-hankintojen ja yksityisten yritysten välillä ei ole tarkkaa tietoa. Kuva: Yuri Arcurs / AOP

Myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella palvelut pyritään lähtökohtaisesti kilpailuttamaan. In-house-ostoja tehdään vain äärimmäisessä kiireessä, koska niissä on yksi turha toimija välissä, kertoo tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko.

– In-house-toimijoiden sekä markkinatoimijoiden välillä on selkeä ero. In-house-toimijoilta voi hankkia yksinkertaisia asioita, joissa palvelutaso ei ole oleellinen asia.

Moni hyvinvointialue toisaalta hehkuttaa kuntayhtiöiden asiantuntemusta.

– Kun ICT-kuntayhtiö toimii omistajien ohjauksessa, omistajilla on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi yhteishankintoihin. Tämä perustuu in-house-yhtiön kanssa pitkään jatkuneeseen yhteistyöhön ja sitoutumiseen. Yksityisen puolen toimijoiden kanssa ei ole tämän tyyppistä vaikuttamismahdollisuutta, Pohjanmaan hyvinvointialueen IT-johtaja Kimmo Tiira sanoo.

– In-house yhtiön etu on mahdollisuus toimia kokonaisintegraattorina ja tuottaa organisaatiolle keskitettyjä tukipalveluja, kuten esimerkiksi help desk- ja lähitukipalvelua. Haasteena in-house-yhtiöiden kanssa on kokonaiskustannusten ja kustannustehokkuuden varmistaminen, toteaa puolestaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen ICT-muutosjohtaja Tuomo Pekkarinen.

Jo kolmasosa julkisista hankinnoista tehdään ilman kilpailutusta Valtioneuvoston tilaaman tutkimuksen mukaan Suomessa tehtiin vuonna 2018 julkisia hankintoja 47 miljardilla eurolla, ja niistä 16 miljardia oli julkisyhteisöjen toisiltaan tekemiä hankintoja.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksen mukaan myös kuntayhtiöiden ulosmyynnit eli myynnit muille kuin omistajille ovat kasvaneet.

Kuntayhtiöitä toimii monilla eri sektoreilla, ICT-palveluiden lisäksi muun muassa kiinteistö- ja rakennusalalla, matkailu- ja ravitsemisalalla sekä työterveyshuollossa.

Asiantuntijoiden mukaan ei ole tutkittua näyttöä siitä, että in-house-hankinnat olisivat parempi tapa tehdä julkisia hankintoja kuin palvelujen ostaminen yksityisiltä yrityksiltä.

A-studio käsittelee sote-uudistuksen rahoituksen riittävyyttä maanantain 5.9.2022 lähetyksessään kello 21.00 alkaen Yle TV1:ssä ja Areenassa. Petri Raivion haastattelussa ovat kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.), ja kansanedustaja, puheenjohtaja Sari Essayah (kd.).