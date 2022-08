Ministerin tehtävistä äitiyslomalla oleva Krista Kiuru on hakemassa Porin kaupunginjohtajaksi

Yle on saanut vahvistuksen Kiurun ratkaisusta luotettavista lähteistä SDP:n sisältä. Kiuru on harkinnut kaupunginjohtajan paikan hakemista Ylen tietojen mukaan jo keväästä saakka .

Kiuru on aiemmin toiminut muun muassa Porin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Tällä hetkellä hän on paitsi kansanedustaja, myös kaupunginvaltuutettu. Hänen on odotettu palaavan perhe- ja peruspalveluministeriksi äitiysloman jälkeen.