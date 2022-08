Akkumateriaalitehtaasta aiesopimuksen Vaasan kanssa allekirjoittaneet toimijat ovat lähteneet eri teille – kaupunginjohtaja uskoo silti tehtaan tuloon

– Kaupungin suuntaan aiesopimusta ei ole vielä purettu, mutta meidän arvioiden mukaan sopimus tällaisenaan ei tule toteutumaan. Olemme kuitenkin vakuuttuneita, että tontille saadaan toimija. Mikä toimija se on, niin se on tällä hetkellä auki, Häyry kertoo.

– Grafintecillä on käynnissä useita keskusteluja tulevasta kehityksestä, ja odotan innolla, että voin toimittaa markkinoille lisäpäivityksiä edistymisestämme, Beowulfin toimitusjohtaja Kurt Budge kirjoittaa tiedotteessa.

– Työ on erittäin intensiivistä ja meillä on monia keskusteluita auki tällä hetkellä. Kysyntä on erittäin kovaa tällä hetkellä sen alueen tonteille, Häyry vakuuttaa.