Amnestyn raportti: Iranin ja Turkin viranomaiset ampuvat ja käännyttävät rajalta turvaa hakevia afganistanilaisia

Turkin ja Iranin rajaviranomaiset ovat toistuvasti käännyttäneet rajan yli pyrkineitä afganistanilaisia tarjoamatta heille mahdollisuutta hakea turvapaikkaa, sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International tuoreessa raportissaan. Raportin mukaan raja-aitojen yli yrittäneitä on ammuttu, ja rajan yli päässeitä on otettu mielivaltaisesti säilöön, kidutettu ja pahoinpidelty, minkä jälkeen heidät on laittomasti palautettu Afganistaniin.