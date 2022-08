Sinfoniaorkesterit ovat menettämässä jopa kolmanneksen kausikorttilaisista – festivaaleilla jännitetään, menevätkö liput kaupaksi

Klassisen musiikin tapahtumien järjestäminen on muuttunut koronapandemian aikana kärvistelyksi. Tai ainakin mukana kulkee vielä koronarajoitusten poistuttua jatkuva epävarmuus siitä, löytääkö yleisö paikan päälle konsertteihin.

Jos löytää, liput ostetaan viime tingassa. Järjestäjille se tarkoittaa sitä, että tulevien tapahtumien yleisömääriä on miltei mahdotonta ennustaa.

Moni klassisen musiikin festivaali onkin jäänyt kesän aikana yleisötavoitteistaan. Kuulijoita saapui odotettua vähemmän esimerkiksi Meidän festivaalin ja vanhan musiikin festivaalin Sastamala Gregorianan konsertteihin. Turun musiikkijuhlat varautui takkuiseen myyntiin ennalta supistamalla tarjontaa tämän kesän festivaalilla, ja osaltaan siksi myös kävijämäärä jäi noin puoleen normaalista.

Helsingin Juhlaviikkojen taiteellinen johtaja Marko Ahtisaari on sitä mieltä, että ostokäyttäytymisen muutos johtaa muutoksiin konserttien myynnissä ja markkinoinnissa. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Sama ilmiö, jota on todistettu pienemmillä festivaaleilla, näyttää toistuvan Helsingin Juhlaviikoilla. Tänään keskiviikkona Musiikkitalossa järjestettävä konsertti rauhan puolesta on Pohjoismaiden suurimman monitaidefestivaalin ainoa ennakkoon loppuunmyyty klassisen musiikin tapahtuma. Sen sijaan esimerkiksi kansainvälisesti maineikkaan Mahler Chamber Orchestran tulevan lauantain konserttiin on vielä keskiviikkona paikkakartan mukaan valtavasti lippuja jäljellä.

– Se on ihan totta, että lippuja myydään myöhemmin kuin ennen. Ihmiset tekevät ostopäätöksen myöhemmin, Helsingin Juhlaviikkojen taiteellinen johtaja Marko Ahtisaari sanoo.

Juhlaviikot ei jaa yksittäisten tapahtumien myyntilukuja, mutta festivaalin mukaan ovelta on myyty joissain tapauksissa jopa 15 prosenttia lipuista.

– Ennustettavuuden osalta tässä oli parempia vuosia välissä. Me totuimme sellaiseen, että tiedetään, paljonko ihmisiä on tulossa konsertteihin.

Orkesterit kadottivat pandemian aikana jopa kolmanneksen kausikorttilaisesta

Soittokierros Suomen suurimmille sinfoniaorkestereille paljastaa, että muutos konserttiyleisön käyttäytymisessä näkyy myös niiden tilastoissa. Kausikorttien myynti on tippunut huomattavasti ajasta ennen koronapandemiaa.

Turun filharmonisen orkesterin kausikortteja on tähän mennessä myyty reilut 60 prosenttia siitä, mitä myytiin syyskaudelle 2019. Turussa kausikorttien myynti on tosin vielä kesken – niitä kaupataan tämän viikon perjantaihin saakka. Vastaava tilanne, 60 prosentin myynti verrattuna pandemiaa edeltäneeseen aikaan, on Oulussa, jossa kausikortteja myydään 5. syyskuuta saakka.

Helsingissä ja Tampereella on päästy astetta parempiin lukuihin. Helsingin kaupunginorkesterin kausikorttien myynti on tänä syksynä 73 prosenttia syksyyn 2019 verrattuna, Tampere Filharmonian noin 80 prosenttia. Soittokierroksen viidestä orkesterista parhaiten vakikävijöitä vetää Radion sinfoniaorkesteri, joka on onnistunut myymään kausikortteja tälle syksylle 84 prosenttia verrattuna pandemiaa edeltäneeseen aikaan.

Festivaalien lisäksi myös sinfoniaorkestereiden hallinnossa uskotaan siihen, että tilastoja selittää muutos ostokäyttäytymisessä. Yleisö oppi pandemian aikana siihen, että mikään ei ole varmaa – ainakaan se, järjestetäänkö kaukana tulevaisuudessa siintävää konserttia lopulta ollenkaan, ja onko ostaja terveenä konserttipäivänä.

Esimerkiksi Helsingin kaupunginorkesteri laski täyttöastetavoitettaan 70 prosenttiin viime keväänä ja ylitti tavoitteen koronarajoitusten vuoksi sotkeutuneesta konserttikalenterista huolimatta. Ennen pandemiaa HKO:n täyttöaste pyöri 90 prosentin molemmin puolin. Täyttöaste on konserttisalin yleisöpaikkojen täyttymistä kuvaava suhdeluku.

Orkestereiden edunvalvonta: "Aika lähelle on päästy"

Edunvalvontaa tekevän Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n toiminnanjohtaja Iiris Lehtonen uskoo, että tilanne lipunmyynnin suhteen tasoittuu ajan kanssa.

– Mitä kausikorttimyyntiin tulee, niin ehkä siitä voi vähän tendenssiä nähdä. Ihmiset hankkivat lippuja aika myöhään ja myös miettivät kausikorttien suhteen, että entä jos jotain tapahtuu, konsertti perutaan tai itse sairastun. Näkisin, että kuitenkin ollaan aika lähelle päästy ennen pandemiaa ollutta myyntitasoa.

Suurta huolta ei tunnu olevan, sillä yleisö ostaa lippunsa viime tingassa. Siihen ainakin halutaan uskoa.

– En puhuisi yleisökadosta, en puhuisi yleisöpaosta, vaan kaikilla on uusi tilanne, ja uskon että tilanne tasaantuu tässä niin sanotussa uudessa normaalissa. Nyt pitää vain malttaa katsoa, houkutella yleiösä ja olla vanhoihin asiakkaisiin eri tavalla yhteydessä, Lehtonen toteaa.

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n toiminnanjohtaja Iiris Lehtonen uskoo, että tilanne yleisömäärien suhteen tasaantuu ajan kanssa. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Spontaanille yleisölle pitää keksiä uusia tapoja myydä

Helsingin juhlaviikkojen taiteellinen johtaja Marko Ahtisaari on haasteiden keskellä optimisti. Siinä missä ennustettavuus on saanut kolauksen, ihmiset ehkä oppivat tekemään nopeita päätöksiä, elämään hetkessä.

– Positiivinen puoli on se, että ihmiset ovat liikkeellä. Kannustan suomalaisia, että ehkä me voisimme olla tässä suhteessa vähän enemmän mannereurooppalaisia – ilman stereotypioita. Tänäkin iltana voi lähteä konserttiin.

Ilmiö on tietyllä tapaa paluuta vanhaan, Ahtisaari huomauttaa. On sitä ennenkin myyty lippuja lähinnä ovelta, ja tarkat myyntiennusteet ovat vasta digiajan kylkiäisiä.

Siinä missä mahdollinen lipputulojen menetys on kolaus festivaalien ja sinfoniaorkestereiden talouteen, niiden kulttuurielämää ylläpitävä merkitys pysyy ennallaan, Ahtisaari muistuttaa.

– Juhlaviikkojen rooli on aina ollut sellainen, että tuomme esille taiteilijoita, jotka eivät ehkä Suomessa ole niin tunnettuja.

Klassisen musiikin puolelta festivaali esitteli suomalaisille tällä viikolla muun muassa Chineke!-orkesterin. Se on kontrabasisti Chi-Chi Nwanokun perustama kokoonpano, jossa lähtökohtana on hänen huomionsa klassisen musiikin rakenteista. Nwanoku oli ollut ainoa rodullistettu soittaja kaikissa orkestereissa hänen 35-vuotisen uransa aikana.

Ahtisaari nappaa esimerkin vuosikymmenten takaa, jolloin Juhlaviikkojen vieraana oli eräs sittemmin rockmaailmaa ravistellut yhtye.

– Radiohead soitti täällä -95, ennen OK Computeria, eli bändiä ei vielä tunnettu. Usein kuulen, että puolet Helsingistä oli sillä keikalla, mutta tiedän tilastoista, että ei ollut.

– Mutta se on ihan totta, että kun siirrymme maailmaan, jossa tehdään spontaaneja päätöksiä, täytyy pohtia sitä, millä tavoin konsertteja markkinoidaan ja myydään.