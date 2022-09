Metsien muokkaus on muuttunut, ja se antoi mustikalle uuden mahdollisuuden – suoluonto on hätää kärsimässä

Tutkimuksen mukaan joidenkin yleisten metsäkasvilajien, kuten mustikan ja metsäkerrossammaleen väheneminen on pysähtynyt Etelä-Suomessa ja lajit ovat jopa runsastuneet.

– Yksi ilahduttavimpia tuloksia on se, että kun mustikka taantui jyrkästi 50-luvulta lähtien aina 90-luvulle, niin mustikka on toipunut. Mustikalle kuuluu parempaa kuin aikaisemmin, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Raisa Mäkipää .

Sen sijaan suokasvillisuus on taantunut myös viime vuosikymmeninä. Esimerkiksi ruskorahkasammal on voimakkaasti vähentynyt. Syynä tähän on soiden ojittaminen, minkä jälkeen suot ovat kuivaneet turvekankaiksi.