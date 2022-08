EK ja SAK tukisivat ihmisiä nousevien sähkölaskujen kanssa – huolta herättävät tuen hinta ja hallituksen velanotto

– Sinne on suunniteltu erityistä tukea esimerkiksi omakotitaloasujille kohonneen sähkölaskun takia. Mutta tämän yhtälön huono puoli on se, että tämä kaikki tulee tapahtumaan velaksi. Budjettiesitys tullee olemaan noin kahdeksan miljardia alijäämäinen, ja lisää velkaa otetaan, Häkämies murehti Ylen aamussa keskiviikkona.

– Toki tämä arvonlisäveron alentaminen on aika kallis toimenpide, mutta se on myös ehkä yhteiskunnallisesti ja poliittisesti välttämätön. Tässä on aika paljon dynamiittia, sanoo palkansaajapuolen järjestöjohtaja Eloranta.