Väestönsuojelukoulutuksiin on kova tunku: asukkaat ovat nyt huolestuneita erityisesti ydinonnettomuudesta

Nelisenkymmentä lahtelaista on ahtautunut rinta rinnan luokkahuoneeseen. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen järjestämä väestönsuojelunkurssi on ääriään myöten täynnä. Kursseja on järjestetty keväästä lähtien, sillä Venäjän hyökättyä Ukrainaan, suomalaisten katseet kääntyivät omiin väestönsuojiin.