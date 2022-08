"Moskovan valittujen palojen" päätoimittaja Ilkka Lappalainen näki, miten Gorbatšovin ajan avoimuus vaikutti – ja joutui puhutteluun

Mihail Gorbatšovin merkitys toimittaja-kirjailija Ilkka Lappalaiselle on ollut valtavan suuri. Niinpä myös keskiviikkoaamuna tullut tieto Gorbatšovin kuolemasta kosketti häntä.

Lappalaisen ja Gorbatšovin tiet ikään kuin kohtasivat aikoinaan. Vuosi oli 1985. Gorbatšovista tuli Neuvostoliiton päämies ja Lappalainen aloitti päätoimittajan tehtävät Maailma ja me -lehdessä. Se oli suomalais-neuvostoliittolainen aikakauslehti, joka käsitteli Neuvostoliiton asioita. Sitä kutsuttiin myös nimellä "Moskovan valitut palat". Tehtävässään Lappalainen oli vuoteen 1992.

Päätoimittaja puhutteluun

Etuoikeutettu kommunistiluokka oli vallalla kaikkialla yhteiskunnassa. Heillä oli hyvä olla. He vastustivat uudistuksia oman etunsa vuoksi. He pääsivät käymään heille suunnatuissa kaupoissa, joissa ulkomaalaisetkin pääsivät käymään. Maailma ja me -lehdessä ei vielä 80-luvun puolivälissä näistä puhuttu.