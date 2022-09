Ykkösaamussa Pekka Haavisto – mitä haluat kysyä ulkoministeriltä?

Venäläisten viisumeista nousi kesällä kestoaihe, kun venäläiset matkasivat sankoin joukoin Eurooppaan lomailemaan Suomen maarajan kautta. Baltiassa ja myös Suomessa vaadittiin viisumikäytäntöjen tiukennuksia, mutta kaikille EU-maille tiukat rajoitukset eivät sopineet. Lopulta saatiin sopu aikaan tällä viikolla. Millaisia eroja viisumien rajoittaminen ja laajemminkin pakotepolitiikka on energiakriisin kanssa kärvistelevään Eurooppaan tuonut?

Ukraina on aloittanut vastahyökkäyksen maan eteläosassa Hersonin kaupungin lähellä länneltä saamansa aseavun turvin ja läntiset tiedustelulähteet kertovat ongelmista Venäjän asevoimissa. Asiantuntijat eivät kuitenkaan usko, että sota loppuisi pian. Ukrainalaiset ovat puolestaan huolestuneita siitä, jatkuuko lännen apu sodan pitkittyessä.

Jatkuessaan Ukrainan sodalla on koko maailmaa jakavia kielteisiä vaikutuksia. Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava EU-komissaari Jutta Urpilainen (sd.) summasi Ylen aamussa ja radion Ykkösaamussa, että kehittyvissä maissa nähdään sodan ikävät vaikutukset kuten inflaatio, energiakriisi ja jopa ruokapula, vaikka sota onkin kaukana Euroopassa. Siksi niissä on herännyt myös arvostelua Eurooppaa kohtaan, ja Venäjä on pyrkinyt lietsomaan tuota arvostelua.