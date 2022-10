Vakava raskauspahoinvointi on harvinainen, mutta toimintakyvyn täysin vievä sairaus – synnytys katkaisee oireet kuin veitsellä leikaten

Voimakkaat tuoksut tekevät pahaa, huimaa, aamulla pitäisi saada jotain pikaisesti suuhunsa – moni raskaana ollut tunnistaa näitä tavanomaisia raskauspahoinvointiin liittyviä oireita.

Espoolainen Janina Oraskin oli varautunut käymään läpi normaalia pahoinvointia alkaessaan odottaa ensimmäistä tytärtään muutama vuosi sitten. Pian hän kuitenkin huomasi, että kyse olikin jostain aivan muusta.

– Pahoinvointi alkoi nopeasti, viidennen raskausviikon kohdalla. Oksentelu oli hirveän rajua ensimmäisen kolmanneksen aikana, ja jo silloin heräsi outo tunne, että onko tämä sittenkään normaalia, kun oksentaa jatkuvasti päivittäin ja on aivan lamaantunut, Oras kertoo.

Ennen odotusaikaansa tuleva äiti ei ollut kuullut raskauspahoinvoinnin äärimuodosta eli hyperemeesistä.

Vakavaan raskauspahoinvointiin sairastuu reilu prosentti odottajista, kertoo sitä tutkinut Miina Nurmi Turun yliopistosta. Raskauspahoinvoinnin äärimuodosta kärsivä odottaja voi oksentaa jopa kymmeniä kertoja päivässä viikkojen ajan.

Useimmilla oireet helpottavat raskauden puoliväliin mennessä, mutta ne voivat jatkua myös läpi raskauden. Oraksen kohdalla oksentelu päättyi vasta synnytykseen.

– Synnytyksen jälkeen nukuin ja kun heräsin, se kaikki pahoinvointi oli poissa kuin taikaiskusta.

Raskausaikanaan Oras oli usein huolestunut oman tai vauvansa elimistön kuivumisesta ja joutui toistuvasti hakemaan apua terveydenhuollosta. Hän kertoo käyneensä päivystyksessä, terveyskeskuksessa ja Helsingin naistenklinikalla.

– Kohtelua oli laidasta laitaan. Helposti tilanne kuitattiin sillä tavoin, että raskauteen nyt kuuluu pahoinvointi ja lähdehän kotiin siitä lepäämään. Tuntui, että tosi harva ammattilainen tunsi ollenkaan hyperemeesiä. Nimeltä sitä ei tainnut mainita kuin yksi lääkäri, hän muistelee.

Tutkijan mukaan hyperemeesiin ei ole olemassa täsmälääkettä, mutta odottajaa voidaan silti auttaa terveydenhuollossa.

– Hyperemeesi vaatii aina aktiivista hoitoa ja yleensä suonensisäistä nesteystä. Jos hyperemeesi kestää pitkään, on vaarana aliravitsemus ja tarvitaan myös suonensisäistä ravintoa. On olemassa myös turvallisia pahoinvointilääkkeitä, joita voi tarvittaessa kokeilla, Nurmi sanoo.

Toisen raskauden kohdalla ensimmäisen lapsen hoito jäi täysin puolison harteille

Kokemuksestaan huolimatta Oras päätti hankkia toisen lapsen. Hän luotti lukemaansa siitä, että jokainen raskaus on erilainen.

– Pelko oli silti koko ajan takaraivossa. Ajattelin kuitenkin, että kun olen kokenut tämän jo kerran, niin minulla olisi enemmän tietoa ja osaisin paremmin vaatia itselleni apua. Kyllä se silti yllätti toisellakin kerralla. Tässä sitä taas ollaan ämpäri kainalossa sängyssä makaamassa.

Arjen pyörittäminen ja toisen lapsen hoito kävi pahoinvoinnin vuoksi pian mahdottomaksi.

– Parin ensimmäisen kuukauden jälkeen mieheni joutui jäämään kokonaan kotiin, koska en pystynyt hoitamaan meidän pientä lasta lainkaan. Koitin vaan jotenkin pysyä selväjärkisenä, mutta kyllä se tuntui henkisesti hirveän raskaalta, kun ei kyennyt tekemään mitään ja edes vesi ei pysynyt sisällä.

Hyperemeesipotilas joutuu turvautumaan raskauden aikana nesteytykseen usein. Kuvistuskuva. Kuva: AOP

Nesteytys ja pahointivointilääkkeet paransivat oloa Oraksen mukaan hetkittäin, mutta pahoinvointilääkkeiden jatkuva syönti arvelutti häntä, koska saatavilla ei ollut kovin paljoa tutkimustietoa siitä, ovatko lääkkeet turvallisia odotusaikana.

Tutkijan mukaan jatkuvasta oksentelusta johtuva vatsahappojen nousu suuhun aiheuttaa hampaille helposti kiillevaurioita ja vatsahapot syövyttävät myös ruokatorvea. Siitä saattaa Nurmen mukaan seurata se, että ruokatorvi menee rikki ja oksennukset muuttuvat verisiksi.

Oras kertoo, että hänenkin hampaansa menivät huonoon kuntoon raskauksien aikana.

– Vieläkin kun pesee hampaita oksennusrefleksi on herkässä.

Ainakaan toistaiseksi Oras ei suunnittele hankkivansa lisää lapsia.

– Kyllä sitä tässä vaiheessa on ehkä vähän traumatisoitunut näistä raskauksista, ja on vahva pelko siitä, että kun hyperemeesi on tullut jo kahdesti, se tulisi taas seuraavan kohdalla.

Oras sanoo, ettei tiedä lähipiiristään tai suvustaan ketään muuta hyperemeesin kokenutta, mutta sosiaalisesta mediasta löytynyt vertaisryhmä auttoi tuntemaan, ettei kuitenkaan ole asiansa kanssa aivan yksin.

Tutkija: Hyperemeesin taustatekijät ovat yhä piilossa

Väitöskirjatutkija Miina Nurmi kertoo, ettei toistaiseksi tiedetä tarkkaan, mistä hyperemeesi johtuu.

Joitakin tilastollisia yhteyksiä on väestötasolla kuitenkin löytynyt. Nurmen mukaan hyperemeesiodottajat ovat keskimäärin nuorempia ja se on tyypillisempää tyttövauvan odotuksessa, monikkoraskauksissa sekä hedelmöityshoidolla alkunsa saaneissa raskauksissa.

Tohtorikoulutettava Miina Nurmi, Turun yliopisto Kuva: Kimmo Gustafsson / Yle

– Oireet ovat siis huomattavasti vaikeampia, kuin niin sanotussa normaalissa raskauspahoinvoinnissa, jossa pystyy kuitenkin pahoinvoinnin ohella syömään ja juomaan, ehkä tekemään kotitöitä ja käymään normaalisti töissäkin.

– Hyperemeesin kohdalla tämä ei ole mahdollista. Ihan pienistäkin asioista alkaa oksettaa, pahoinvointi voi olla sellasta, että kun kääntää kylkeä niin yökkäysrefleksi tulee.

Nurmi sanoo, että koska sairauden taustatekijät ovat yhä piilossa, ei potilaan kohdalla voida ennustaa hyperemeesin kestoa tai antaa muutakaan kokonaisarviota. Ainoastaan se voidaan sanoa, että viimeistään silloin kun vauva syntyy ja istukka irtoaa pahoinvointi katkeaa käytännössä kuin veitsellä leikaten.

Hyperemeesi näkyi Nurmen väitöskirjatutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) myös raskaudenkeskeytysten määrissä. Tutkija pitää tulosta yllättävänä, koska raskaudenkeskeytyksistä hyperemeesin yhteydessä puhutaan yleensä hyvin harvinaisina yksittäistapauksina.

Hyperemeesin kokeneilla naisilla oli Nurmen aineistossa 260 raskaudenkeskeytystä tuhatta naista kohti, kun verrokkihenkilöillä oli 161 raskaudenkeskeytystä tuhatta naista kohti.

Hyperemeesin kokeneista naisista 18 prosentilla oli vähintään yksi raskaudenkeskeytys ja verrokkiryhmästä 12 prosentilla.

"Tavanomaista raskauspahoinvointia voi helpottaa syömällä tiheästi kevyitä ruoka-annoksia"

Normaalissa, usein alkuraskaudessa esiintyvässä raskauspahoinvoinnissa tyypillisin oire on kuvotuksen tunne, ja osalla kuvotukseen liittyy oksentelua, kertoo naistentautien ja synnytysten erikoislääkärin Linda Laitinen.

Ensimmäisen raskauskolmanneksen jälkeen oireet yleensä lievenevät ja useimmilla häviävät kokonaan. Kuvituskuva. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

– Aiemmin on puhuttu ehkä enemmän aamupahoinvoinnista, mutta tutkimusten mukaan oireita voi olla pitkin päivää, Laitinen sanoo.

Tavanomaisen raskauspahoinvoinnin oireet eivät rajoita päivittäistä selviytymistä tai ravinnon saantia, ja oireet ovat hallittavissa.

Pahoinvoinnin estämiseksi Laitinen suosittelee pienten ruoka-annosten syöntiä tiheästi, näin vältetetään pahoinvointia lisäävä vatsalaukun kokonaan tyhjentyminen.

– On hyvä välttää raskaita, rasvaisia ja voimakkaasti maustettuja ruokia ja suosia mietoja makuja. Osa odottajista kokee, että kylmä ruoka ja kylmät juotavat helpottavat oloa. Lepo ja hyvä tuuletus tekevät olon usein helpommaksi, Laitinen sanoo.

Rajaa siihen, missä lievän, keskivaikean ja vaikean pahoinvoinnin raja kulkee voi hänen mukaansa olla hankalaa vetää. Myös tavanomaisessa raskauspahoinvoinnissa voi Laitisen mukaan joutua käyttämään tilapäisesti pahoinvointilääkkeitä.

Laitinen on sitä mieltä, että Suomessa raskauspahoinvointia alihoidetaan jonkin verran.

Turun yliopiston ja yliopistollisen keskussairaalan ylläpitämällä Lopujo-sivustolla (siirryt toiseen palveluun) voi lukea lisää hyperemeesikokemuksista.

