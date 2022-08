Yle vieraili Ukrainan keväällä vapauttamassa kylässä Hersonin alueella – "Venäläiset pakottivat meidät perunakellariin kahdeksi viikoksi"

– Pääsimme ulos sieltä, kun kävimme vessassa. Silloinkin he vartioivat meitä rynnäkkökiväärein, Serhi kertoo maaliskuun tapahtumista.

Venäläiset miehittäjät olivat Serhin mukaan vainoharhaisia. He pelkäsivät, että kyläläiset soittavat ukrainan sotilaille, jos heidät päästetään ulos perunakellarista.

Serhin perhe on harvoja kylässä edelleen asuvia. Hänen puolisonsa, tyttärensä ja lapsenlapset asuvat maatilalla.

Venäjä tuhonnut viljelmiä

Kylässä on enää muutama asukas, jotka hekään eivät ole voineet viljellä maitaan. Hersonin alue on tärkeää viljelysseutua.

Serhi on maanviljelijä kuten muutkin kyläläiset. Viljely ei ole onnistunut Venäjän hyökkäyksen takia.

Suurin osa pelloista on jäänyt hoitamatta. Pelloilla on ammuksia ja miinoja. Siellä liikkuminen on hengenvaarallista.