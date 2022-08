Suosittu tv-uutisankkuri väittää saaneensa potkut harmaiden hiuksiensa takia – työnantaja kiistää jyrkästi syrjinnän

Kanadassa ja Yhdysvalloissa on syntynyt kiivas väittely suositun television ajankohtaisohjelman juontajan saamista potkuista.

Kanadan suurimman kaupallisen kanavan 58-vuotias juontaja Lisa LaFlamme sanoo saaneensa potkut lopetettuaan hiustensa värjäyksen ja antaneensa niiden kasvaa luontaisesti harmaina. LaFlamme on työskennellyt yhtiössä vuosikymmeniä ja juontanut yli vuosikymmenen CTV-kanavan suosittua National News - uutisohjelmaa.

LaFlamme on saanut runsaasti tukea sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa, kirjoittavat paikalliset mediayhtiöt (siirryt toiseen palveluun) . Sosiaalisen median sanaharkan käydessä kuumana myös amerikkalainen pikaruokaketju Wendysin Kanadan tytäryhtiö on vaihtanut somen punertavahiuksisen Peppi Pitkätossua muistuttavan tunnuksen hiukset harmaiksi. (siirryt toiseen palveluun)

LaFlamme on muuttanut oman Twitter-tilinsä tittelin entiseksi juontajaksi. Liittämällään potkuvideolla hän kertoo olevansa kiitollinen saamastaan laajasta tuesta.

CTV-yhtiön omistaja Bell Media on sanonut juontajan eron johtuvan tarpeista vastata katsojien median käytön muutoksiin. Yhtiö ei ole vastannut suoraan lukuisiin syytöksiin siitä, että kyse on harmaista hiuksista ja mahdollisesta sukupuoli- ja ikäsyrjinnästä.

LaFlammen tilalla ohjelman juontajana jatkaa 40-vuotias Omar Sachedina. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus uutistoiminnasta.

Kohu potkujen ympärillä on herättynyt vilkkaan keskustelun naisiin, etenkin ikääntyviin naisiin, kohdistuvista ulkonäköpaineista työpaikoilla, kertovat muun muassa brittiläinen The Guardian (siirryt toiseen palveluun) ja amerikkalainen New York Times (siirryt toiseen palveluun).