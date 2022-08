Jyrki Laukkanen, 80, lensi ehkä Suomen tunnistettavinta lentokonetta viimeistä kertaa – legendaarinen Vinka jäi eläkkeelle Ilmavoimista

Ensin kuuluu murisevaa pörinää ja sitten näkyy kirkasta neonoranssia – Vinka-koulutuskone on helppo tunnistaa taivaalta.

Vinkoilla on niin paljon lentotunteja, että ne vastaavat yhden koneen 17 vuoden yhtämittaista lentämistä.

– Parempaa koulukonetta tuskin on ollut, ja kone on vielä Suomessa tehty. Olin mukana myös kehitystyössä, lähtökohtana oli se, että kukaan ei saa menettää henkeään koneen vikojen vuoksi, Laukkanen kertoo.

Jyrki Laukkanen on eläkkeellä, mutta lentää edelleen aktiivisesti.

– Vinka on maailman helpoimpia koneita laskeutua. Lapsikin osaa Vinkalla laskeutua, kun kerran näyttää miten.

Laukkanen työskenteli yli 30 vuotta Ilmavoimien koelentäjänä. Hän on lentänyt yli 150 erilaista konetyyppiä.

– Kokonaisuutena paras kone on meidän suihkuharjoituskoneemme Hawk, se on onnistunut lentokone. Pienistä moottorikoneista Vinka on ehdoton ykkönen.