Esa Kallio osti palan rantaa tehdäkseen siitä luonnonsuojelualueen – kunta kaavoitti siihen mökinpaikan ja pyytää satojen eurojen korvausta

Orivesiläinen Esa Kallio on tyrmistynyt kaupunkinsa kaavoitustoiminnasta. Kallio sai yllättäen tietää, että Orivesi on kaavoittanut hänen omistamalleen rantamaalle mökinpaikan.

Liki tuhat uutta rakennuspaikkaa

Kyse on Oriveden rantaosayleiskaavasta, jossa on syntynyt lähes tuhat uutta rakennuspaikkaa, lähinnä lomarakennuksille.

Kaavoituspäällikölle paljon palautetta

Oriveden vs. kaavoituspäällikkö Tea Jylhä kertoo saaneensa asiasta paljon puheluita. Jylhän mukaan osa maanomistajista on ollut hyvin yllättyneitä, että uusi rakennuspaikka on omille maille ilmestynyt.

– Osa on ollut paljastuneesta yllätyksestä innoissaan. Osaa taas on harmittanut hyvin paljon, että kaava on mennyt ohi. He eivät ole huomanneet silloin nähtävilläoloaikana, että omille maille onkin jotain kaavoitettu.