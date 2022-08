Aluehallintovirasto sai selvityksen Kuusamon suurpetokeskukselta – seuraavaksi selvitys tutkitaan perusteellisesti

Kuusamon suurpetokeskus on toimittanut selvityksen tänään keskiviikkona 31. elokuuta aluehallintovirastolle koskien suurpetokeskuksen toimintaa. Asian vahvistaa läänineläinlääkäri Laura Karvonen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Aluehallintovirasto on katsonut, että Kuusamon Suurpetokeskus Oy:n toiminnassa on ollut epäkohtia, joiden korjaamiseen on asetettu määräaika elokuu loppuun.