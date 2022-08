Yllätyskäänne Pekka Katajan murhayrityksen tutkinnassa: Teemu Torssosen veljeä epäillään osallisuudesta rikokseen

Kaupunginvaltuutettu ja vaalipäällikkö Pekka Kataja (ps.) joutui rajun väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi kotonaan Jämsänkoskella 17. heinäkuuta 2020. Rikos on selvittämättä.

Ylen tietojen mukaan Jyväskylän entisen kaupunginvaltuutetun Teemu Torssosen veli on parhaillaan syyteharkinnassa epäiltynä osallisuudesta perussuomalaisten vaalipäällikön Pekka Katajan murhan yritykseen.

Myös Torssosta on kuulusteltu lisätutkinnassa epäiltynä, vaikka hänestä on voimassa oleva syyttämättäjättämispäätös. Syyttäjä vahvistaa Ylelle tiedon veljen syyteharkinnasta mutta ei kerro, mikä tämän epäilty osuus murhan yrityksessä on.

Ylen tietojen mukaan veli kiistää olevansa millään tavalla osallinen tekoon. Poliisi otti veljen kiinni vuosi sitten elokuussa ja teki hänen kotiinsa kotietsinnän. Veljeä ei kuitenkaan esitetty vangittavaksi.

Veli ei ole julkisuuden henkilö, joten Yle ei julkaise hänen nimeään. Yle kertoo sukulaisuussuhteesta rikosasian yhteiskunnallisen merkittävyyden takia. Tekoa epäillään poliittisesti motivoituneeksi. Yhtä vakavaa poliittista väkivaltaa on nähty Suomessa viimeksi 1940-luvulla.

Murhan yritys tapahtui Jämsänkoskella 17. heinäkuuta 2020.

Esitutkinnan aikana vangittiin rikoksesta epäiltynä muun muassa Teemu Torssonen, joka istui tuolloin Jyväskylän kaupunginvaltuustossa Jyväskyläläisten hyväksi -ryhmän ainoana edustajana.

Torssonen kuitenkin vapautettiin, ja syyttäjä teki hänen osaltaan syyttämättäjättämispäätöksen. Torssosen ystävä ja avustaja sai syytteen murhan yrityksestä, mutta käräjäoikeus hylkäsi syytteen näytön puutteessa.

Uusi epäilty liittyy tutkinnassa koettuun käänteeseen, josta Yle uutisoi marraskuussa. Huhtikuussa Yle uutisoi, että tapauksessa on uusi epäilty.

Uusi todistaja on Torssosen ex-puoliso

Poliisi kuulusteli viime vuonna uutena todistajana Torssosen entistä puolisoa. Kun pari oli vielä yhdessä, puoliso käytti lähiomaisen kieltäytymisoikeutta eikä suostunut todistamaan asiassa.

Viime vuonna hän kuitenkin suostui todistajaksi.

Ylen tietojen mukaan paljolti juuri ex-puolison kertomat tiedot ovat johtaneet siihen, että Teemu Torssosen veli on joutunut asiassa rikoksesta epäillyksi.

Asia on parhaillaan syyteharkinnassa, jossa valtionsyyttäjä Mika Appelsin ja aluesyyttäjä Janne Kangas arvioivat, riittääkö uusi näyttö syytteen nostamiseen.

Appelsin on syyteharkinnasta vaitonainen, eikä halua ottaa kantaa siihen, millaista näyttöä lisätutkinnassa on saatu. Hän kuitenkin vahvistaa Ylelle sen, että Teemu Torssosen veli on rikoksesta epäiltynä syyteharkinnassa.

Veljen osalta syyttäjät aikovat tehdä päätöksen syyttämisestä tai syyttämättäjättämisestä lähiviikkoina.

Myös Torssosen asema on parhaillaan uudelleen harkittavana. Hänestä on voimassa oleva syyttämättäjättämispäätös, mutta siitä huolimatta häntä on lisäkuultu rikoksesta epäiltynä. Seuraavaksi syyttäjät harkitsevat, pitääkö syyttämättäjättämispäätös peruuttaa. Vasta sen jälkeen häntä vastaan voisi nostaa syytteen.

Molempien osalta on harkinnassa olennaista se, onko ex-puolison kertomusta pidettävä uskottavana. Teemu Torssosen mukaan hänen ex-puolisonsa valehtelee syistä, jotka liittyvät pariskunnan riitaisaan eroon.