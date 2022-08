Ukrainalla on paineita onnistua vastahyökkäyksessään, asiantuntijat arvioivat

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori, everstiluutnantti Janne Mäkitalo on samoilla linjoilla ja korostaa Ukrainan länneltä saaman raskaan aseistuksen auttaneen sitä valmistelemaan vastahyökkäystä.

Erityisesti Ukrainaa ovat auttaneet Himars-raketinheittimet, joilla Venäjän huoltoketjua on pystytty häiritsemään merkittävästi kesän aikana.

Mäkitalon mukaan tärkeä syy on myös Ukrainan joukkojen koulutustaso.

– Joukkojen koulutus on edennyt nyt siihen vaiheeseen, että mekanisoituja joukkoja voidaan käyttää laajamittaisiin hyökkäyksiin, Mäkitalo sanoo.

Hyökkäyksen aikaikkuna on rajattu

Mäkitalo on samoilla linjoilla ja sanoo, että syyssateiden johdosta raskailla ajoneuvoilla ei voi liikkua käytännössä lainkaan teiden ulkopuolella.

– Nyt on aikaikkuna, jonka Ukraina haluaa käyttää hyväkseen.

Hersonia voitaisiin puolustaa "kuin Stalingradia"

Kaupungin hallinnan palauttaminen Ukrainalle on vastahyökkäyksen selvä strateginen tavoite.

– Nyt on viitteitä siitä, että vastahyökkäyksen painopiste olisi Hersonin kaupungin pohjois- ja luoteispuolella, Toveri sanoo.

Ukrainan vastahyökkäyksen tavoite on saada Venäjä vetäytymään Dnepr-joen etelä- ja itäpuolelle.

Toverin mukaan Venäjän rintamalinja Dnepr-joen pohjoispuolella on ollut 200 kilometriä leveä, minkä vuoksi Ukrainan on ollut helppoa tehdä hyökkäyksen ensimmäisinä hetkinä läpimurtoja.

– Siellä on arviolta 20–30 venäläistä pataljoonaa, ja ne ovat kaikki kuluneita. Viisi kilometriä leveän rintamalinjan puolustamisessa olisi täysvahvalla pataljoonallakin tehtävää.

Hersonin kaupunkiin hyökkäyksen ohjaaminen olisi ukrainalaisille hankalaa, sillä kaupungeissa puolustajalla on selvä etu.

– Asutuskeskustaistelu on kuluttavaa. Ukrainalaisten on aivan yhtä vaikeaa hyökätä kaupunkeihin kuin se on ollut venäläisille, eivätkä ukrainalaiset halua pommittaa omia kaupunkejaan kuten venäläiset ovat niitä pommittaneet, Toveri sanoo.