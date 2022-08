Näin sähkön kallistuminen näkyy asuntokaupassa: lämmitysmuoto voi vaikuttaa jopa asuntolainan myöntämiseen

80 prosenttia asuntokaupoista tehdään tarpeeseen. Mennään naimisiin, perustetaan perhe, erotaan tai muutetaan kokonaan paikkakuntaa. 20 prosenttia asuntokaupasta on hypeä, joka leikkaantuu pois, kun markkinoille tulee häiriö.

Viime aikojen vilkas energiakeskustelu ja sähkön hinnan railakas nousu on laittanut myynnissä olevat asunnot hieman eriarvoiseen asemaan. Suorasähkölämmitteisen talon tai asunnon myynti on tällä hetkellä hieman haasteellisempaa. Täysin toivoton ei tilanne kuitenkaan ole.

Osuuspankin vakuuksista ja digitaalisesta asuntokaupasta vastaava johtaja Anna Niinimäki pitää tällä hetkellä tilannetta haastavana, kun lämmitysmenojen arvioiminen on hankalaa kaikille, oli suunnitelmissa asunnon osto tai ei.

Sp-koti yrittäjä Anne-Maria Hirviniemi on huomannut energiakeskustelun vaikuttaneen ostokäyttäytymiseen.

Asunnonvälittäjillä on paikallisesti monenlaisia kokemuksia. Sp-Koti Tampere Rosmarinin kiinteistövälittäjä ja yrittäjä Anne-Maria Hirviniemen näkemys on, että sähkölämmitteisten talojen kysyntä on hidastunut.