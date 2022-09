Netissä lapsia uhkaavat pedofiilit voidaan jakaa neljään eri tyyppiin – näin toimii vaarallinen rikosyhteisö pimeässä verkossa

Näin yksinkertaista on päästä mukaan kansainväliseen pedofiiliyhteisöön pimeässä Tor-verkossa. Anonyymin selailun mahdollistamassa Tor-verkossa jopa sadat tuhannet pedofiilit etsivät keskusteluseuraksi toisia samanmielisiä ja oikeuttavat samalla hirvittäviä tekojaan itselleen ja muille.

Uhrien määrä kasvaa hierarkkisen verkoston takia

– Hierarkkisen verkoston takia keskustelijat saavat hyväksyntää sitä enemmän, mitä enemmän he jakavat materiaalia. Tämä innostaa kuvaamaan lisää lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa. Tämä on se kamalin asia, aiheesta juuri raportin kirjoittanut Huikuri sanoo.

Poliisiammattikorkeakoulun tutkija Salla Huikurin tutkimus on toteutettu osana Suojellaan lapsia ry:n Redirection-hanketta.

Tekoja oikeutetaan toisille rikollisille

Verkostot neuvovat jäseniään tarkkaan tietoturvassa ja siinä, miten he voivat salata rikolliset tekonsa. Tämä vaikeuttaa poliisin työtä.

Monen maan yhteistyöllä poliisi sai kiinni ja vankeuteen yhden ison kansainvälisen liigan päätekijät, mutta uusi vastaava sivusto on jo pystyssä.

Pedofiilit keskustelevat keskenään Tor-verkossa myös arkisemmista asioista, kuten Yhdysvaltain presidentinvaaleista ja säästä. Näin he pyrkivät luomaan normaalin sosiaalisen ryhmän. Myös rikollisia tekoja neutralisoidaan ja normalisoidaan.

Osa pedofiileistä voi tuntea huonoa omatuntoa, mutta ryhmä voi saada hänet uskomaan, että teolle on oikeutus. Tämäkin johtaa uusiin uhreihin, ja on siksi viides kohta Huikurin listalla.

Tor-verkossa on lukuisia yhteisöjä eri kieliryhmien pedofiileille – niin myös pohjoismaalaisille. Ryhmät on jaettu uhrien sukupuolen ja iän mukaan.

Huikurin mukaan suomalaisten määrää verkossa on vaikea arvioida, sillä suurin osa heistä toimii englanniksi. Joukossa on kuitenkin hyvin aktiivisia suomalaisia, ja keskusteluja käydään myös suomen kielellä. Ryhmät on usein jaettu eri-ikäisten uhrien ja uhrien sukupuolen mukaan.