Hoitajalakko Turun tehohoidossa ja Helsingin kotihoidossa siirtyy kahdella viikolla

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara on pyytänyt Turun yliopistollisen keskussairaalan tehohoidon ja Helsingin kaupungin kotihoidon lakon siirtämistä. Lakkojen piti alkaa tiistaina 6.9.

Hoitajalakon piti olla nelipäiväinen. Lakkovaroituksilla hoitajaliitot Tehy ja Super pyrkivät vauhdittamaan työriidan sovittelua. Suurin kiistakysymys on hoitajien palkkaohjelma.

Turun yliopistollisen keskussairaalan teho-osaston ylilääkäri Mika Valtonen on arvioinut, että potilaita tulee kuolemaan, jos lakko teho-osastolla alkaa. Hoitajajärjestö Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi on todennut, että potilasturvallisuus on työnantajan vastuulla.