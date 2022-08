Porin kaupunginjohtajaksi kovia hakijoita – mukana äitiyslomaileva ministeri ja vs. kaupunginjohtaja

Porin kaupunginjohtajan paikkaa hakeneiden nimet on julkistettu.

Korjattu klo 16.36 Vuolanteen titteliksi valtiotieteen maisteri. Porin kaupunki tiedotti, että Vuolanne on valtiotieteen mestari.

Uuden kaupunginjohtajan valinta on tarkoitus tehdä marraskuun loppuun mennessä. Sitä ennen tehdään haastattelut ja mahdollisesti myös henkilöarvioinnit. Kaupunginjohtajan valitsee Porin kaupunginvaltuusto.

Hakijoista Krista Kiuru (sd.) on äitiyslomalla ministerin tehtävistä, Lauri Kilkku (kok.) hoitaa jo sijaisena Porin kaupunginjohtajan tehtävää, Mikko Löfbacka on Ulvilan kaupunginjohtaja ja Lauri Inna entinen Salon kaupunginjohtaja. Antti Vuolanne (sd.) on entinen kansanedustaja.