Netflix aloittaa yhteistyön saamelaisen elokuvainstituutin kanssa

Suoratoistopalvelu Netflix on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen kansainvälisen saamelaisen elokuvainstituutin kanssa (International Sámi Film Institute ISFI). Yhteistyöllä Netflix kertoo haluavansa nostaa esiin saamelaisten ääntä Pohjoismaissa.

Yhteistyö on osa Netflix Fund for Creative Equity -säätiön toimintaa, joka pyrkii tukemaan monipuolista representaatiota koulutus- ja osaamishankkeilla. Tavoitteena ei ole vain tuottaa elokuvia, vaan tukea ja kehittää saamelaisten elokuvantekijöiden ammattitaitoa.

Netflixistä kerrotaan, että he haluavat tukea yhteisöjä toiminta-alueellaan ja antaa uusille äänille mahdollisuuden tulla kuulluksi.

– Olemme todella innoissamme yhteistyöstä ISFI:n kanssa. Heillä on rikas tarinan kertomisen perinne, ja on ilo nähdä, miten voimme auttaa kehittämään näitä tarinoita vielä edelleen, Film Netflix Nordicsin johtaja Claire Willats kertoo mediatiedotteessa.

– Tämä on todella erityinen mahdollisuus meidän elokuvantekijöillemme, ja meillä on monenlaisia yhteistyömuotoja nyt aluillaan, ISFI:n johtaja Anne Lajla Utsi kertoo Ylen haastattelussa .

Kansainvälisen saamelaisen elokuvainstituutin ISFI:n tavoitteena on tukea saamelaista elokuvatuotantoa ja vahvistaa elokuvan tekijöiden mahdollisuuksia edistää, tuottaa ja esittää saamelaisia elokuvia. ISFI toimii myös kansainvälisesti yhteistyössä muiden alkuperäiskansojen elokuvantekijöiden kanssa.

ISFI:n päätoimipaikka on Kautokeinossa, Norjan puolen saamelaisalueella Finnmarkissa.

Saamelaiselokuvien toivotaan päätyvän Netflixiin

Ensimmäinen työpaja Netflixin kanssa on jo syyskuussa Norjan puolen saamelaisalueella Kautokeinossa. Työpajan tavoitteena on tutustua budjetointiin ja tuotantoon, ja se on tarkoitettu nimenomaan saamelaisille elokuvantekijöille.