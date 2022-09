Suitsutettu Aikuiset on sarja nuorten aikuisten haahuilusta – käsikirjoittaja Anna Brotkin kertoo, miten vaikeaa sarja oli päättää

– Mulla on ollut Aikuisten suhteen häkellyttävän helppoa ja ihanaa. Se on vaan jotenkin tursunnut ulos musta, sanoo sarjan käsikirjoittaja Anna Brotkin.

Juhlat ovat tältä erää ohi.

Ainakin Ylen Aikuiset-tv-sarjan hahmoille Oonalle ja Artulle, sillä sarja päättyy pian alkavaan kolmanteen tuotantokauteen.

Käsikirjoittaja Anna Brotkin, 34, kävelee tyhjässä helsinkiläisklubissa, jossa sarjan bilekohtauksia on kuvattu. Ilmassa on haikeutta, sillä huippusuosittu Aikuiset on ollut osa Brotkinin elämää viiden vuoden ajan ja nyt on jäähyväisten paikka.

Käsikirjoittaja jännittää viimeisen kauden vastaanottoa.

– Kolmoskauteen liittyi enemmän paineita liittyen sarjan suosioon. Vielä isompi paine oli se, että olen velkaa niille hahmoille ja sille maailmalle lopettaa se sarjalle ominaiseen tyyliin. Ei ollut ihan yksinkertaista keksiä, miten se päättyy.

– Minulle ominaisin kirjoittajan ääni on puhelias ja rönsyilevä. Runsaus sopii tv-sarjoihin, sillä niissä pääsee luomaan kokonaista maailmaa ja lukuisia hahmoja, sanoo käsikirjoittaja Anna Brotkin. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Aikuiset avaa milleniaalien kuplaa

Aikuiset-sarjassa seurataan parikymppisiä Oonaa ja Arttua, jotka asuvat Helsingin Kalliossa. Kahvilaa pyörittävä Oona (Anna Airola) on epävarma itsestään ja yrittää olla coolimpi kuin mitä on miellyttäessään muita. Paras ystävä Arttu (Elias Salonen) tekee erilaisia taideprojekteja ja potkii välillä kaveriaan ryhdistäytymään. Molemmat säätävät parisuhteidensa kanssa ja välillä lähdetään bilettämään kesäiseen Kallion yöhön.

Sarjan nimi, Aikuiset, ei ollut valmiina kun sarjan ensimmäistä tuotantokautta alettiin kuvaamaan, vaan se keksittiin sarjan teemoista vasta myöhemmin. Se kertoo, mistä sarjassa on lopulta kyse: parikymppiset kipuilevat aikuistumisen kanssa ja keski-ikä on pahin kirosana.

Aikuiset on myös itseironinen kuvaus milleniaaleista Kallion kuplassa. Brotkinin käsikirjoitus nauraa lempeästi trendien perässä juokseville ja epävarman tulevaisuuden kanssa painiskeleville nuorille. Sarjan dialogi on rönsyilevää nuorisokieltä ja se on turboahdettu viittauksilla populaarikulttuuriin.

Vuonna 2021 julkaistu toinen kausi nosti Aikuiset suureen suosioon. Sarja voitti tänä vuonna Kultainen Venla -gaalassa parhaan komediasarjan, parhaan ohjauksen (Anna Dahlman) ja parhaan käsikirjoituksen (Anna Brotkin) palkinnot.

Aikuiset-sarjan kaksi ensimmäistä tuotantokautta on katsottavissa Yle Areenassa.

Komedian löytäminen vei aikansa

Oman tyylilajin löytäminen vei Anna Brotkinilta aikansa kuten kellä tahansa kirjoittajalla. Hyvinkäältä kotoisin oleva Brotkin kirjoitti lapsena ja teininä kaikkea mahdollista novelleista runoihin ja lyriikasta näytelmiin.

Vasta parikymppisenä hänelle alkoi hahmottua oikea muoto, kun hän pääsi opiskelemaan elokuva- ja televisiokäsikirjoittamista Aalto-yliopistoon. Mutta sielläkin kesti vielä hetken ennen kuin oma ääni löytyi.

– Mulla oli sellainen olo, että esitän dramaattisempaa kuin mitä olen. Olin ihmisenä kepeämpi kuin tekstini. Olen optimistinen ja toiveikas ihminen, mutta kirjoittamani tekstit olivat synkempiä ja toivottomampia. Miksi kirjoitan tällaista sanomaa, johon en itsekään usko ja tämä ei ole minun näkökulmani maailmaan, Brotkin ihmetteli.

Vasta kun Brotkin teki lopputyönä lyhytelokuvan käsikirjoitusta, hän uskalsi sanoa ääneen, että hän tekee komediaa. Hän tunnisti, että hän oli vihdoin oikean genren äärellä, sillä se tuntui helpolta ja oikealta.

– Mä en valinnut komediaa vaan komedia valitsi minut.

– Nuorempana pelkäsin, että musta tulee tylsä keski-ikäinen. Olen kuitenkin tajunnut, että vaikka ulkoisesti näyttäisi tylsältä keski-ikäiseltä niin päänsisäinen maailma voi olla edelleen 16-vuotiaan koheltavan teinitytön maailma, sanoo käsikirjoittaja Anna Brotkin. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Valmistumisen jälkeen Brotkin ei ole tehnyt muuta kuin komediaa. Hän on ollut kirjoittamassa esimerkiksi Jättekiva ja Modernit miehet -sarjoja.

Huumori on Brotkinille ominaisin tapa katsoa maailmaa.

– Me kaikki olemme vähän naurettavia, hölmöjä ja pieniä. Nään myös koomista meidän vakavuudessa. Mehän yritämme tehdä vaikutusta muihin ihmisiin ja esittää hienompia ja fiksumpia kuin me olemmekaan. Siinä ristiriidassa on jotain hauskaa ja sympaattista.

Brotkin viihtyy komedian parissa, ja hänellä ei ole hinkua muiden tyylilajien pariin. Hän sanoo olevansa allerginen sellaiselle muotiviisaudelle, jossa ihmisiä kannustetaan hyppäämään epämukavuusalueelle.

– Uskon, että ihmiselle tekee tosi hyvää tehdä juttuja, joista itse nauttii ja jotka ovat helppoja ja mieluisia. Ei joka päivä tarvitse taistella tuulimyllyjä vastaan jossain tuntemattomassa maastossa ja haastaa itseään.

– Elämä ei ole täydellinen palapeli, johon täytyy saada kaikki palaset ja sitten se on jotenkin kondiksessa, sanoo käsikirjoittaja Anna Brotkin. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Komedia saa pohtimaan vakavia aiheita

Kun Anna Brotkin alkoi kirjoittaa Aikuiset-sarjaa, hän halusi ottaa mukaan aiheita, jotka ovat vahvasti läsnä parikymppisten elämässä. Hän ajattelee, että sarjasta olisi tullut epäaito, jos hän olisi sivuuttanut esimerkiksi ilmastoaktivismin. Se onkin sivujuonteena koko sarjan ajan.

Toinen iso aihe milleniaalien ajattelussa on tasa-arvo ja feminismi.

Kolmannella kaudella toinen sarjan päähenkilöistä Oona huomaa, että hänessä on sisäistettyä naisvihaa. Juonenkäänteen taustalla on katsojan antama palaute. Hän oli huomannut, että päähenkilöllä ei ole lainkaan naispuoleisia kavereita, niinpä Brotkin päätti viedä Oonan pohtimaan omaa naisvihamielistä ajatteluaan.

– Toivon, että sen sarjan myötä katsojat miettivät, elävätkö he sellaista elämää, mistä he itse nauttivat. Elävätkö he itselleen vai ovatko he vahingossa päätyneet elämään jonkun muun toiveiden mukaan, sanoo Aikuiset-sarjan käsikirjoittaja Anna Brotkin. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Koska kyseessä on komediasarja, vakavampien yhteiskunnallisten asioiden käsittelytapa on kevyt. Silti komedia on Brotkinin mukaan hyvä tapa saada ihmiset pohtimaan asioita.

– Yhteiskunnallinen keskustelu on helpompaa komedian avulla, koska nauttiessa ja nauraessa ihminen on aika vastaanottavainen. Keveyden ja viihteellisyyden avulla katsoja rentoutuu, jolloin itsetutkiskelu tai itseprosessointi on helpompaa.

– Toivon, että sarjasta välittyvät minun ja muiden tekijöiden arvomaailma, jossa ei ole tilaa syrjinnälle ja kaikki saavat olla sellaisia kuin ovat.

Lupa haahuilla

Aikuiset-sarjassa hahmot lipuvat kohti aikuisuutta, mutta kaikki on edelleen keskeneräistä. Maailma ympärillä muuttuu koko ajan ja kaikesta tulee epävarmempaa.

Brotkinin mielestä me kaikki olemme jollain tavalla keskeneräisiä ja ihmisestä ei tule koskaan valmista. Hän uskoo, että jokainen voi parantaa vaikka huonoja tapojaan, mutta sisin pysyy kaikilla ennallaan.

– Ehkä teininä ajatteli, että on joku maaginen piste, jolloin on aikuinen, sekoilu loppuu ja asiat ovat hallinnassa. Mitä vanhemmaksi tulee ja mitä enemmän juttelee kaikenikäisten kanssa, niin tajuaa, ettei se pidä lainkaan paikkaansa. Kyllä koheltajat koheltaa vielä eläkkeelläkin ja joidenkin kohdalla se vielä paheneekin. Se on myös lohdullista, 34-vuotias käsikirjoittaja pohtii.

Aikuiset-sarjassa tärkeässä roolissa on musiikki, jonka Anna Brotkin on itse valinnut. – Sarjoja kirjoittaessa mietin, minkälainen musiikki siinä soi. Se on mulle myös iso inspiraation lähde tai mielikuvituksen apuväline. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Aikuiset-sarjan kolmannella kaudella Oona potee alemmuuden tunnetta, koska ei ole koskaan opiskellut mitään, ja hänellä ei ole suuria haaveita elämän suhteen.

Brotkinin mukaan tässä ajassa korostuvat tehokkuusvaatimukset ja hyötyajattelu. Media esimerkiksi suoltaa tarinoita nuorena jättiomaisuuden keränneistä yrittäjistä.

– Vihaan sellaista kysymystä, että mitä hyötyä tästä on. Olen alkanut vastata, että ei mitään. Tein tällaisen jutun ja en tiedä, onko tästä kenellekään mitään hyötyä. Tästä oli iloa itselleni ja toivon, että joku muukin saa tästä jotain iloa. Elämässä on hyvä olla muitakin arvoja kuin raha.

Brotkin sanoo, että nykyinen hyötyajattelu kiteytyy älykellossa. Sen voisi heittää jorpakkoon ja lähteä kävelylle metsään, ilman että täytyy tarkkailla sykettä tai käveltyjä kilometrejä.

– Olen haahuilun lähettiläs. Kaiken ei tarvitse olla niin excelissä ja tilastoitua. Sellainen tuntuu vähemmän hauskalta elämältä.

Brotkin toivoo, että sarja on synninpäästö sellaisille ihmisille, joilla ei ole suuria suunnitelmia tai tavoitteita elämälle. He voivat nähdä sarjan Oonan ja Artun kautta, että elämä voi olla silti tosi hauskaa.

– Se ei ole viallista tai vaillinaista elämää, jos ei ole upea ura, parisuhde tai design-koti. Se voi itse asiassa olla todella täydellistä elämää.

Aikuiset-sarjan käsikirjoittaja Anna Brotkin kertoo sarjan suosiosta.

Aikuisuus tekee vakavaksi

Miten päättää tv-sarja, joka julistaa päättymättömyyttä tai haahuilua? Tätä käsikirjoittaja Anna Brotkin joutui miettimään pitkään.

Brotkin kertoo, että Oona ei löydä mielenrauhaa, hanki perhettä, koiraa ja Volvoa ja muuta lähiöön.

Sarjan kolmannella kaudella hahmot kuitenkin aikuistuvat, sillä he alkavat olla jo kolmekymppisiä. Hahmot kohtaavat elämässään isompia kysymyksiä, joita ei voi kuitata vitsillä.

– Se on edelleen komediaa, mutta siinä on naurun rinnalla myös pysähtymistä ja vakavoitumista. On muutamia hetkiä, joihin emme saakaan loppukevennystä. Niissä on ehkä loppukaneetti, mutta kaikessa ei olekaan naururaitaa.

Vaikka Aikuisten tarina loppuu, jäävät hahmot elämään omaa elämäänsä kesäiseen Kallioon. Ja se mikä säilyy on Oonan ja Artun ystävyys.

Anna Brotkin tekee tällä hetkellä pitkän elokuvan käsikirjoitusta ja hahmottelee uutta tv-sarjaa. Molemmat ovat komediaa. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Aikuiset-sarjan kolmas ja viimeinen tuotantokausi julkaistaan Yle Areenassa 12.9. Samalla ilmestyy Anna Brotkinin kirjoittama tietokirja Aikuiset (The Bible).