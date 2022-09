Brittikapellimestari Collon tuo 95-vuotiaan RSO:n juhlakauteen: "Suomalaiset, olkaa ylpeitä orkesteristanne!"

Musiikkitalon Paavo-salissa on täydellinen kopio varsinaisen konserttisalin lavasta. Sadan soittajan RSO:ta johtaa toista kauttaan britti Nicholas Collon.

Mannerheimintieltä Musiikkitalo näyttää ällistyttävän paljon Itäkeskuksen Prismalta. Onneksi yhteneväisyydet ovat kuitenkin vain arkkitehtonisia.

Halpuuttavan supermarketin sijaan Musiikkitalo tarjoaa vain parasta. Se syntyy ainoastaan kovalla työllä.

Perjantaina 9. syyskuuta alkaa RSO:n toinen kausi brittikomennossa. Ylikapellimestari Nicholas Collon johtaa muun muassa Suomen ensiesityksen Esa-Pekka Salosen Gemini-teoksesta.

100 soittajaa, 14 eri kansallisuutta

Satapäisen orkesterin soittajista valtaosa on suomalaisia. Neljännes tosin tulee muualta. Eri kansallisuuksia suomalaisten lisäksi on 13. Muukalaislegioonassa ratkaisee soittotaito, ei passin väri.

Collon on pidetty johtaja. Viulisti Helmi Horttana-Suoranta ainakin viihtyy.

Viulisti Helmi Horttana-Suoranta on yksi RSO:n sadasta muusikosta. Hän arvostaa nykyisen ylikapellimestarin Nicholas Collonin keskustelevaa johtamistapaa. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

– Nicholas on erittäin valoisa ja myönteinen luonne. Hänen kanssaan on ihana soittaa, koska hän on erittäin ammattitaitoinen, mutta myös hyvin kollegiaalinen. Hän ei suoraan ylhäältä sanele, vaan ottaa paljon vaikutteita siitä, miten orkesterilaiset soittavat.

Viihtyvyys näyttää molemminpuoliselta. Collon kehuu RSO:n yhdeksi maailman suurista orkestereista.

– Soittajat ovat uskomattoman ammattitaitoisia, niin herkkiä musiikille. He kunnioittavat toisiaan ja musiikkia. Kaikki ovat ällistyttävän hyviä muusikoita ja yhdessä he ovat jotain aivan erityistä.

RSO:n ylikapellimestari Nicholas Collon kehottaa kaikkia Yle-veron maksajia olemaan ylpeitä omasta sinfoniaorkesteristaan. Omaansa on tietysti helppo kehua, mutta Collon pitää orkesteriaan yhtenä maailman parhaista. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Siksi Yle-veroa maksavien suomalaisten kannattaisikin ylikapellimestarin mielestä olla ylpeitä.

– RSO kuuluu kansalle. Teidän pitäisi juhlia, koska olemme kansainvälisesti suurten orkestereiden joukossa.

Kontrabasso säpäleiksi ja vesilasiperformanssi

Sinfoniaorkesterin soittimet ovat arvokkaita. Siksi muusikot pitävät niistä hyvää huolta. Mutta osa ei mahdu reppuun ja hattuhyllylle, vaan vaatii ammattilaiset kuljettamaan ne konserttipaikalle.

RSO:n orkesterijärjestäjä Mikael Tiittanen on tottunut pakkaamaan selloa suuremmat soittimet niin, että ne tulevat ehjinä konserttipaikalle. Yksi 1700-luvun kontrabasso on tosin mennyt hänen käsissään säpäleiksi, mutta vanha soitin saatiin korjatuksi. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

RSO:lla on kaksi orkesterijärjestäjää, jotka vastaavat siitä, että soitin ja soittaja tapaavat toisensa lavalla, missä päin maapalloa konsertti sattuukaan olemaan.

Heikki Tikka ja Mikael Tiittanen ovat nähneet ja kokeneet monenlaista, mistä konserttiyleisöllä ei ole aavistustakaan.

– Olen rikkonut 1700-luvulta olevan kontrabasson ihan kunnolla, tunnustaa Tiittanen. Soitin saatiin onneksi kuntoon.

– Vein vesilasia lavalle. Orkesteri luuli, että kapellimestari tulee ja nousi seisomaan. Yleisö alkoi taputtaa. Vein lasin ja kumarsin, muistelee Tikka.

Näkymätöntä uurastusta kotona ja kiertueilla

Tavallinen työpäivä Musiikkitalolla menee rutiinilla. Nuottien, tuolien ja soittimien asettelu ei aiheuta isompaa stressiä – kiertueet aiheuttavat.

– Hirveintä on, kun täytyy tietää täsmälleen, mitä soittimia 50:een laatikkoon pakataan, ja tieto täytyy olla puolta vuotta ennen kiertuetta, kuvailee Tikka.

Orkesterijärjestäjä Heikki Tikka siirtää marimbaa Musiikkitalon salista toiseen. Hän vastaa kollegansa kanssa siitä, että soittajat ja soittimet kohtaavat lavalla, oli lava sitten Tampereella tai Lontoossa. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Järjestäjien lisäksi myös soittajat uurastavat näkymättömissä. Viulisti Helmi Horttana-Suoranta arvioi, että muusikoiden työajasta ainakin puolet menee henkilökohtaiseen harjoitteluun.

– Jos keskiviikoksi on tiedossa vaikea kappale, niin perjantaikonsertin jälkeen ei seuraa perustyöntekijän viikonloppu, jolloin vedetään lonkkaa perheen kanssa. Sille ei ole aikaa, vaan on tehtävä töitä, viulisti toteaa.

Todellinen työ tehdään harjoituksissa

Ylikapellimestari Collon on samaa mieltä. Todellinen työ tapahtuu harjoituksissa.

– Silloin olemme nenätysten ja voimme jutella. Minun täytyy miettiä harjoituksen rakenne, viedä soittajat matkalle. Harjoitukset voivat kestää kuusikin tuntia päivässä, joten on syytä pitää lähes satapäinen joukko hyvällä tuulella.

RSO:n syyskausi alkaa perjantaina Nicholas Collonin johtamalla konsertilla, jossa kuullaan ensiesitys Esa-Pekka Salosen Gemini-teoksesta. Lisäksi tarjolla on lastuja suurten sinfonikkojen, Sibeliuksen ja Lutoslawskin, verstailta. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

– Täytyy voida arvostella soittajia ja viedä musiikkia eteenpäin. Konsertissahan ei enää tapahdu mitään. Minä en voi puhua eivätkä hekään voi pukahtaa. Silloin vain soitetaan, Collon naurahtaa.

Katso Puoli seiskan tv-juttu RSO:sta tästä

Tästä pääset seuraamaan avajaiskonserttia: