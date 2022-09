Ruoan hinta kirpaisee monia, mutta asiantuntijoiden mukaan terveellisiä valintoja voi silti tehdä – näihin asioihin tutkija kiinnittäisi huomion

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Ruoan hinta on noussut ja se pistää monet miettimään valintoja ruokakaupassa. Päivittäistavarakaupan mukaan kuluttajat ovat reagoineet hintojen nousuun ostamalla vähemmän ja halvempaa.

Päivittäistavarakaupan mukaan esimerkiksi kalan, sian- ja naudanlihan sekä kananmunien myynti väheni (siirryt toiseen palveluun) tammi-kesäkuussa selvästi. Hintojen nousua nopeammin on kasvanut vain pastan ja valmisruokien myynti.

Kysyimme Tampereen yliopiston terveyssosiologian professorilta Piia Jallinojalta ja Helsingin kansanterveystieteen tutkijatohtori Jatta Salmelalta, mihin perusasioihin kannattaa kiinnittää huomiota, jos haluaa panostaa terveelliseen syömiseen hintojen noustessa.

Selvitä, mitkä ovat terveellisen syömisen elementit

Asiantuntijat kannustavat ottamaan ruoan hinnan nousun mahdollisuutena tarkastella omia ruokailutottumuksia ja tehdä muutoksia terveellisempään suuntaan.

– Kannustaisin ensimmäiseksi miettimään ja selvittämään, mitkä ovat ne terveellisen syömisen elementit. Monipuolisuuden säilyttäminen ruokavaliossa on edelleen olennaisinta, eli riittävästi kasviksia, kokojyväviljaa ja vähemmän lihaa. Sellaisia reseptejä on paljon, joita ei ole tehty kalliiden ruoka-aineiden varaan, sanoo terveyssosiologian professori Piia Jallinoja.

Jallinojan mukaan säästäväisyys yhdistettynä terveellisyyden huomioimiseen vaatii opettelua. Se tarkoittaa usein uusia taitoja, shoppailua eri tavalla kuin ennen ja kenties uudenlaisen ruokasuhteen kehittämistä, hän sanoo.

– Pitää myös tarkastella kuluttamisen kokonaisuutta, ei yksin ruokaostoksia. Tämä kaikki voi olla hankalaa, koska olemme vaurauden aikana arvostaneet huoletonta ostamista.

Vähennä lihaa ja tutustu palkokasveihin

Kansanterveystieteen tutkijatohtori Jatta Salmela kannustaa ihmisiä vähentämään lihan kulutustaan ja korvaamaan sitä kasviksilla. Ravitsemussuositusten mukaan punaista ja prosessoitua lihaa saisi syödä enintään 500 grammaa viikossa. Viimeisimmän Finravinto-tutkimuksen mukaan suomalaisista miehistä lähes 80 prosenttia ja naisistakin neljännes syö liikaa lihaa.

Päivittäistavarakaupan tilastojen mukaan naudan- ja sianlihan myynti väheni reilut 20 prosenttia tammi-kesäkuussa. Hinnat ovat nousseet vuoden takaiseen verrattuna lähes saman verran.

– Kun rahaa on rajallisesti niin helppo ratkaisu on ehkä ostaa se halpa jauhelihapaketti tai makkaraa, mikä on terveyden kannalta se huonoin vaihtoehto. Näitä muutoksia väistämättä luultavasti tapahtuu, mutta kannustaisin sitä välttämään ja pihistämään jostakin muusta kuin siirtymään entistä rasvaisempiin tuotteisiin, sanoo Salmela.

Hän kannustaa kokeilemaan ruokavaliossa lihan sijaan esimerkiksi palkokasveja, kuten linssejä, papuja tai soijarouhetta. Niistä saa huomattavia terveysetuja ja ovat myös ympäristön kannalta hyvä vaihtoehto, sanoo Salmela.

– Palkokasvit sisältävät hyvin proteiinia, kuitua, kivennäisaineita ja vitamiineja. Niissä on esimerkiksi folaattia, jota suomalaiset saavat niukahkosti. Ne ovat myös ravintoainetiheitä, eli energiamäärään nähden ne sisältävät paljon ravintoaineita ja se on hyvä asia painonhallinnan kannalta, Salmela listaa.

Tutkijatohtori Jatta Salmela kannustaa tutustumaan palkokasveihin ja kokeilemaan niitä ruuanlaitossa lihan sijaan. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Piia Jallinojan mukaan lihaa ja kasviproteiineja voi kokeilla yhdistää ruoissa ja sitä kautta vähentää lihan kulutusta. Ruokatottumuksia ei tarvitse keikauttaa päälaelleen kerralla vaan aloittaa pienin askelin.

– Meillä syntyi osittain fitnessbuumin, karppaustyyppisen ruokavalion kylkiäisenä ajatus, että proteiinia pitäisi saada tosi paljon. Se voi vaikuttaa monen ajatteluun, vaikka ei itse proteiinipitoista ruokavaliota noudattaisikaan, Jallinoja pohtii.

Hänen mukaansa hintojen nousu kannattaakin ottaa positiivisena mahdollisuutena lisätä ruokavalioon kasviksia omien resurssien puitteissa.

Älä nipistä täysjyvätuotteista, jos mahdollista

Päivittäistavarakaupan mukaan pasta on yksi niistä harvoista tuotteista, joiden myynti on kasvanut hintojen nousua nopeammin. Myynnin kasvun taustalla on tuotteen edullisempi hinta.

Salmelan mukaan pastoissa ja leivissä kannattaisi satsata täysjyväviljatuotteisiin, vaikka ne olisivat muita vaihtoehtoja hivenen kalliimpia.

– Näiden kohdalla hintaa enemmän miettisin kokonaisuutta ja mikä on terveydelle parempi vaihtoehto.

Täysjyvätuotteita vertaillessa kannattaa kiinnittää huomiota kuidun määrään.

– Leivässä ja pastassa kuuden prosentin kuituosuutta voi pitää vähimmäistasona, jota kannattaa tarkastella. Täysjyväviljatuotteista saa myös hyvin proteiinia, B-ryhmän vitamiineja ja kivennäisaineita. Nuudeleissa ja riisissä on kuitua tyypillisesti vähemmän, Salmela sanoo.

Kalassa puolivalmistekin on välillä hyvä

Tilastokeskuksen mukaan tuorekalan hinta on noussut vuoden takaisesta lähes 40 prosenttia ja vastaavasti kalapakasteiden reilut 11 prosenttia. Päivittäistavarakaupan mukaan hinnannousu on näkynyt tuorekalan myynnin reippaana vähenemisenä.

Norjalaisen kasvatuslohen hinnan kerrotaan viime viikkoina kuitenkin kääntyneen laskuun.

Salmelan mukaan erilaiset pakastekalat, pyörykät ja murekkeet ovat varteenotettava vaihtoehto, jos haluaa syödä kalaa, mutta tuoretiskin hinta tuntuu liian isolta omalle budjetille.

– Puolivalmisteissa toki osa on jauhoja, mutta niissä on silti hyvä rasvahappokoostumus ja elimistö saa niistä hyviä rasvoja. Eli siinä mielessä ne ovat oiva vaihtoehto myös lihalle ja hinta on huokeampi kuin tuoretiskillä, hän sanoo.

Satsaa satokauden kasviksiin, marjoihin ja hedelmiin

Satokauden kasviksia sekä marjoja ja hedelmiä ei kannata unohtaa ruokavaliosta.

– Kaupoissa yleensä tuodaan kauden vihanneksia hyvin esille ja niihin kannattaa tutustua mahdollisimman monipuolisesti. Hedelmä- ja vihannesosastolla kannattaa olla tarjoushaukkana ja tutkia satokauden tuotteita, Salmela sanoo.

Marjojen ja hedelmien hinta on noussut vuodentakaisesta vajaalla kymmenellä prosentilla. Salmelan mukaan pakastemarjat ovat ravinto-ominaisuuksiltaan lähes yhtä hyviä kuin tuoretavara.

Työpaikkalounas tekee hyvää myös psyykkiselle terveydelle

Piia Jallinojan mukaan perinteinen työpaikkalounas ruokalassa on pääsääntöisesti terveellisempi vaihtoehto kuin omat eväät tai piipahdus lähikuppilassa. Tätä tukevat myös tutkimustulokset (siirryt toiseen palveluun).

– Ihmiset, jotka syövät työpaikkaruokalassa, syövät terveellisemmin, koska tarjolla on paljon kasviksia ja kokojyväviljaa. Ateriasta voi koostaa monipuolisen, kun vastavuoroisesti kotoa voidaan helposti ottaa evääksi vain se yksi tietty ruoka, Jallinoja sanoo.

Salmelan mukaan syöminen yhdessä työkavereiden kanssa lisää myös psyykkistä terveyttä.

– Itse tekeminen voi tulla halvemmaksi, mutta keskustelusta helposti unohtuu syömisen sosiaalinen ja psyykkinen puoli, joka on yhtä lailla osa terveyttä.

