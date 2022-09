Venäläisille viisumeita myöntävä taho ei viihdy julkisuudessa – kävimme toimistossa, jonka oveen on turha mennä koputtelemaan

Tarkoituksena on rajoittaa Ukrainaan hyökänneen Venäjän kansalaisten matkailua Suomeen tai Suomen kautta muualle Eurooppaan.

Hakemuksia käsitellään toistaiseksi päivässä vain noin sata, kun niitä heinä- ja elokuussa käsiteltiin useita satoja, parhaimmillaan tuhat päivässä. Myös päivittäin jätettävien viisumihakemusten kokonaismäärä, noin 500 hakemusta, on huomattavasti pienempi kuin aikaisemmin.

Kielteisten viisumipäätösten määrä oli kesällä selvässä nousussa. Valtaosa on niin kutsuttuja monikertaviisumeja, joilla pääsee Suomeen useita kertoja lyhyeksi ajaksi.

Yle kertoi heinäkuussa, että venäläisillä on noin 100 000 viisumia.

Vanhojakin hakemuksia vielä jonossa

Jatkossa hakemuksia otetaan käsittelyyn aiempaa harvemmin, ja vanhoja on edelleen jonossa odottamassa. Hakemusmäärän rajoittaminen ei siksi näy heti viisumeja Suomessa käsittelevän ulkoministeriön palvelukeskuksessa.

– Hakemuksia on käsittelemättä vielä sen verran, että hakemusmäärän lasku näkyy viiveellä, arvioi maahantulolupa-asioiden palvelukeskuksen päällikkö Sandra Hatzidakis .

Viisumihakemusten käsittelyaika on tähän asti ollut kymmenen päivää. Käsittelyaika liittyy Venäjän viisumihelpotussopimukseen. Ilman sitä käsittelyaika olisi Hatzidakisin mukaan 15 vuorokautta.

Suurin osa viisumihakemuksista Venäjältä

Suomeen pyrkivien ja viisumia tarvitsevien matkailijoiden hakemukset on vuodesta 2013 asti käsitelty ulkoministeriön maahantulolupien palvelukeskuksessa Kouvolassa. Keskuksessa käsitellään myös muun muassa kiinalaisten ja filippiiniläisten hakemukset.

Viisumikäsittelijöille jatkuvaa koulutusta

Keskuksen päällikön mukaan tällaisiakin tilanteita on joskus Kouvolan keskustassa sijaitsevassa virastotalossa kuitenkin koettu.

– Joskus on tultu koputtelemaan oveen ja kysymään, voiko tänne jättää viisumihakemuksen. Mutta niinhän se ei tosiaan mene, korostaa Sandra Hatzidakis.

Sotaa Ukrainassa käyvän Venäjän kansalaisten matkailu Suomeen ja Suomen kautta muualle Euroopaan on ollut vilkkaan kansainvälisen keskustelun alla loppukesän aikana.

Tämä on vaikuttanut myös siihen, miten maahantulolupa-asioiden palvelukeskuksessa on valmistauduttu tulevaan. Koulutus on jatkuvaa.