Kiiruna juhlii uuden kantakaupungin syntyä – koko keskusta siirretään kaivoksen tieltä

Kiirunan uusi ydinkeskusta sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä vanhasta kaupunkikeskustasta. Alueelle on rakennettu muun muassa uusi kaupungintalo sekä nyt avattavat liike- ja asuinkorttelit. Kuva on viime kesältä, kun rakennustyöt olivat vielä viimeistelyvaiheessa.

Ruotsin pohjoisimman kunnan Kiirunan uusi kaupunkikeskusta liikekortteleineen avattiin virallisesti torstaina puoliltapäivin.

Uuteen kantakaupunkiin muuttaneet kauppaliikkeet avasivat ovensa yhtä aikaa ja samalla käynnistyivät kolmipäiväiset avajaisjuhlallisuudet tapahtumineen.

Kaivosyhtiö LKAB:n rautamalmikaivoksen laajenemisen vuoksi rakennettu uusi ydinkeskusta sijaitsee Tuolluvaaran alueella, noin kolme kilometriä entisestä keskustaajamasta itään.

Uuteen keskustaan on muuttanut kymmeniä yrityksiä ja satoja asuntoja on jo nyt tekeillä.

– Nyt uuteen keskustaan on rakennettu tilat 36 kaupan ja palvelualan yritykselle. Kauppagallerioiden lisäksi ylempiin kerroksiin on valmistumassa lähes 300 asuntoa, joihin asukkaat pääsevät muuttamaan ensi vuoden alkupuolella, kertoo projektinjohtaja Satu Koivuniemi, joka on työskennellyt muuttoprojektin parissa LKAB:llä viimeiset 2,5 vuotta.

Alkunsa kaupungin muutostyö sai vuonna 2004, jolloin LKAB ilmoitti virallisesti Kiirunan kaupungille, että kaupungin keskusta täytyy siirtää laajenevan maanalaisen rautakaivoksen tieltä.

"Nya Kiruna" on merkittävä etappi

Valtavan muutto-operaation kohteena olevassa kaivoskaupungissa uuden ydinkeskustan syntymää juhlitaan näyttävästi kokonaiset kolme päivää. Festeihin halutaan mukaan kaikki kiirunalaiset. Kaivosyhtiö tarjoaa tapahtumat, kuten ruotsalaisten huippuesiintyjien konsertit ilmaiseksi.

Uusi Kiiruna, Nya Kiruna on päässyt yhdelle etapille muutoksessa, jota voi syystä pitää yhtenä merkittävimmistä modernissa yhdyskuntarakentamisessa.

– Eihän tällaista ole ennen nähty, että nykyaikainen kaupunkikeskusta kaikkine toimintoineen siirretään kokonaan uuteen paikkaan. Valtavasti työtä on tehty ja paljon on vielä edessä, Satu Koivuniemi sanoo.

Kiirunan lisäksi kaupungin siirtoa tehdään myös naapurikaupungissa Jällivaarassa, missä yhdistetään kaupungin kahta keskustaa. Kiirunan muutoksesta tekee ison se, että koko keskusta-alue rakennetaan uusiksi.

Kaivoksen tieltä on siirretty kiirunalaisille tärkeitä rakennuksia, kuten tämä 16 perheen työläiskerrostalo. Kuva: Kiirunan kunta

Vanha keskusta häviää ja uusi valmistuu vuoteen 2035 mennessä

Uudesta Kiirunan kantakaupungista löytyvät jo muun muassa uusi kaupungintalo, Aurora-kulttuuritalo, Scandic-hotelli, uusi uimahalli, poliisiasema sekä nyt avatut kauppakorttelit.

Satu Koivuniemen mukaan uusia asuntoja on jo valmistunut joitain kymmeniä ja lisää tehdään muuttovalmiiksi koko ajan.

– Tälläkin hetkellä tekeillä on noin tuhat asuntoa, jotka valmistuvat eri tahdissa.

Kaivosteollisuuden tieltä muuttaa vuoteen 2035 mennessä kaikkiaan noin 6000 asukasta, uusia asuntoja vanhojen tilalle tarvitaan 3000. 450 000 neliömetriä julkisia ja kauppakiinteistöjä puretaan tai siirretään uuteen paikkaan.

Projektiin kuuluu myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten siirtämisiä. Kaikkiaan siirrettäviä kulttuurirakennuksia on 39, joista 14 on jo sijoitettu uuteen paikkaan eri puolille Kiirunaa.

Nimismiehen talo on myös siirretty uuteen paikkaan. Kaikkiaan kaupungissa siirretään nelisenkymmentä kulttuurirakennusta. Niistä 14 on jo siirretty. Kuva: Kiirunan kunta

Muutto maksaa miljardeja

Tähän mennessä muuttoprojekti rakentamisineen on maksanut LKAB:lle yli 18 miljardia kruunua eli noin 1,7 miljardia euroa. Lisäksi yhtiö on budjetoinut projektiin tällä haavaa miljardi euroa.

Yhtiön mukaan muutostöiden lopullista hintalappua on vaikea arvioida vielä tässä vaiheessa. Rahapula projektia tuskin kuitenkaan hätyyttelee tuonnempanakaan.

LKAB on tänäkin vuonna takonut kovaa tulosta ja parhaillaan se valmistelee kymmenien miljardien eurojen tehdasinvestointia Jällivaaraan muuttaakseen tuotantonsa päästöttömäksi.

Kiirunan kaupungin kassaakin muutto verottaa tuntuvasti. Kaupungin kontolla on muun muassa infran rakentamista uusille alueille.

Kaupungin myllerrys jakaa mielipiteitä

– Kyllähän tämä ihmisiä puhuttaa paljon, ilman muuta. Osa kaupunkilaisista on aivan innoissaan, kun rakennetaan uutta. Paljon on myös heitä, joiden mielestä on sääli, kun vanhaa hävitetään, kertoo projektinjohtaja Satu Koivuniemi.

Vaikka sekä kaivosyhtiö että kaupunki ovat saaneet kritiikkiäkin toimistaan, on kaupunkilaisten osallistaminen ja kuuleminen noteerattu positiivisesti. Suuri osa kiirunalaisista kokee, että heidän mielipiteillään on ollut merkitystä.

Kiirunan muuttoa kaupunkisuunnittelun kannalta valmistelleen White Arkitekter -toimiston yhtenä tärkeänä ajatuksena on ollut arkkitehtuurin lisäksi kuulla myös ihmisten tuntemuksia, huolia ja toiveita. (siirryt toiseen palveluun) Monien mielestä Kiirunassa on onnistuttu tekemään valtavasta muutostyöstä demokraattinen prosessi ja siksi ainutlaatuinen.

Vanhasta kaupungista on haluttu siirtää kaupunkilaisille tärkeiden rakennusten mukana myös merkityksellisiä muistoja. Ymmärryksen ytimessä on osattu olla esimerkiksi silloin, kun parakkia muistuttava autogrilli Empes päätettiin siirtää uuteen kaupunkiin. Rakennuksella ei ole rahallista arvoa, mutta kiirunalaisille se on ollut iät ja ajat tärkeä kohtaamispaikka.

LKAB on arvioinut, että rautamalmia riittää louhittavaksi pitkälle tulevaisuuteen, ainakin vuoteen 2060 saakka. Maailman suurin maanalainen rautakaivos tuo työtä tuhansille ihmisille 23 000 asukkaan Kiirunassa, jota ei olisi olemassa ilman kaivosta.

– Muutto on varmasti monille kipeäkin asia, mutta toki ihmiset ymmärtävät, miksi tämä kaikki pitää tehdä, Satu Koivuniemi toteaa.

Mitä ajatuksia ruotsalaisten jättiurakka herättää? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella 2.9. kello 23 saakka.