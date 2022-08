Elinajanodote romahti äkisti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisten elinajanodote on laskenut viime vuosien aikana lähes kolmella vuodella. Kyseessä on jyrkin elinajanodotteen lasku vuosisataan. Asiasta kertoo muiden muassa uutistoimisto Bloomberg (siirryt toiseen palveluun) .

Yhdysvaltain kansanterveyslaitos, US Centers for Disease Control and Prevention arvioi, että puolet pudotuksesta johtui koronapandemiasta. Yhdysvalloissa on kuollut yli miljoona ihmistä koronasairauden seurauksiin.