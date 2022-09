Laura Lepistö luistelee pääroolissa, Kiira Korpi jää pois aikataulusyistä – Lumikuningatar-jääbaletti nähdään vuodenvaihteessa Tampereella

Jääbalettia on työstetty vuodesta 2019. Nyt sen markkinointia on kohdistettu myös aikuisille. Tampere-talon viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiia Välimäki sanoo, että myös H. C. Andersen korosti satujen sopivan kaikenikäisille, ei vain lapsille.