Kalan hinta sahaa norjalaiseen tahtiin – byrokratia rassaa Heikki Salokangasta: "Joka vuosi meidän ammattikalastajien ruuvia kiristetään"

Ammattikalastaja Heikki Salokangas paikkaa merellä vaurioituneita hylkeenkestäviä rysiään Porin Kuuminaisissa. Pian on jälleen lähtö ulapalle.

Salokangas on kalastanut ammatikseen useita vuosikymmeniä ja tuntee hyvin kalastajan arjen sekä siihen liittyvät haasteet.

Salokangas kalastaa siikaa, lohta ja silakkaa. Hänen mukaansa vedet ovat olleet kuluneena kesänä sen verran lämpimiä, että näiden kalojen saaliiseen se on vaikuttanut heikentävästi.

Kalan hintamuutokset voivat olla nopeatempoisia

Kuluttajat ovat huomanneet kalan hinnan nousun kukkarossaan. Kala on maksanut tänä vuonna selvästi aiempaa enemmän, ja ajoittain kalaa on ollut tarjolla normaalia vähemmän sekä kaupan kalatiskeillä että ravintoloiden ruokalistoilla.

Kalan hinta on myös vaihdellut nopeasti, sekä ylös- että alaspäin. Aivan viime aikoina se on jälleen laskenut .

Kotimaisella kalalla olisi kysyntää, mutta tarjontaa ei ole tarpeeksi

Viime aikoina hinta on Valtasen mukaan laskenut kevään ja kesän korkeimmasta huipputasosta 20–40 prosenttia. Elokuun lopulla ollutta hintatasoa hän pitää kohtuullisen hyvänä.

Heikki Salokankaan tapaan myös hän muistuttaa, että vaikka suomalaiset syövät paljon norjalaista lohta, on suomalaisten osuus sen kokonaiskulutuksesta kuitenkin pieni. Norjalaisen kalan hinta määräytyy maailmalla.

Kala Valtanen kasvattaa kalaa Eurajoella ja Kankaanpäässä. Yhtiön kalanjalostuslaitos on Porissa. Kuvassa toimitusjohtaja Jan Valtanen.

Kala Valtasella on oma kalankasvattamo Eurajoen Luvialla, ja kesällä se osti toisen kalankasvattamon Kankaanpäästä. Yhtiö kasvattaa vuodessa vajaat 200 tonnia kirjolohta, siikaa, taimenta ja nieriää.

Kotimaisen kalan hintaan vaikuttaa tietenkin myös kotimaan markkinat, ja kysyntä on hyvää.

Jan Valtanen uskoo, että esimerkiksi kirjolohen hinta pysyy myös jatkossa korkeammalla kuin mihin aiemmin on totuttu.

– Katsotaan nyt mikä on ajan henki. Kyllä meidän pitäisi saada Suomesta se ruoka, mitä me täällä syömme, Valtanen summaa.

Kiintiöt ja byrokratia kiusaavat kalastajien vähenevää joukkoa

Ammattikalastaja Heikki Salokangas ei anna Suomen kalatalouspolitiikalle kovin hyviä pisteitä. Hän sanoo, että elinkeinon harjoittaminen on tehty erittäin tukalaksi, ja erilaiset säädökset haittaavat kalastajien toimeentuloa.

Heikki Salokankaan mukaan poliitikkojen juhlapuheet ovat kauniita, mutta todellisuus on toista.

Samanlaisia tuntemuksia on myös muilla kalastajilla. Esimerkiksi Merikarvialla asuva Pasi Jokinen on kalastanut ammatikseen yli 20 vuotta, mutta nykyään se on jäämässä taka-alalle.