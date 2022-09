Näin Suomi tukee sähkölaskun maksajaa, auttaa lapsiperheitä ja velkaantuu – katso tästä riihen keskeisimmät päätökset yhdellä vilkaisulla

1. Valtio ottaa lisää velkaa yli 8 miljardia euroa

Nyt julkistetun budjetin alijäämä on 8,1 miljardia euroa. Kuluvana vuonna alijäämä on 8,9 miljardia euroa. Valtiovarainministeriön arvion mukaan velkasuhde, eli julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen, kääntyy nousuun lähitulevaisuudessa, ja julkisessa taloudessa on iso kestävyysvaje.