Lauri Kontron kolumni: Ketä Fortumin katastrofista pitää syyttää – no ihan jokaista

Sanotaan, että suomalaisilla on alemmuuskompleksi. Peittääksemme sen, meidän täytyy liioitella. Se johtaa usein ojasta allikkoon: alemmuuskompleksin käänteispuoli on suuruudenhulluus.

Sonera oli aikoinaan Suomen suurin talousmoka, ainakin suurin valtionyhtiön tekemä moka. Nyt on saatu uusi mestari, Fortum.

Sonera oli aikoinaan Suomen suurin talousmoka, ainakin suurin valtionyhtiön tekemä moka. Nyt on saatu uusi mestari, Fortum.

Fortum on energiayhtiö, jonka pääomistaja on niin ikään Suomen valtio. Valtio ei silti käytä valtaa yhtiössä, sillä pörssiyhtiön pelisääntöihin kuuluu, että omistaja palkkaa ja erottaa johdon, mutta ei puutu yhtiön käytännön liiketoimintaan.

Myös Fortum lähti muuntumisleikkiin myymällä sähkönsiirtoverkkonsa yksityisille sijoittajille. Sähkönsiirrosta oli tullut mukavasti rahaa, mutta bisnes oli tylsää. Katsoa nyt sähkön virtaamista kaapelissa. Sehän on melkein kuin katsoisi maalin kuivumista seinässä. Ketä kiinnostaa.

Taloustieteen tunnettu perustotuus on, että julkista luonnollista monopolia ei pidä yksityistää. Luonnollinen monopol (siirryt toiseen palveluun) i (siirryt toiseen palveluun) tarkoittaa tilannetta, jossa taloudellisesti tehokkain toiminta saavutetaan vain yhdellä tuottajalla. On järkevää, että yhteiskunta omistaa rautatiet, moottoritiet, lentokentät, kaupunkien viemärit ja sähkön siirtoverkot.

Fortumin pääomistaja on valtio, siis me. Se oli kuitenkin myös menestyvä pörssiyhtiö, ja siksi valtion lypsylehmä, todellinen kruununjalokivi. Yhtiön valtiolle maksamat osingot ovat olleet valtiolle tärkeä tulonlähde.

Valtion omistama pörssiyhtiö on kinkkinen tapaus.

Nyt joudutaan päättämään , mitä Fortumille tehdään. Jos yhtiö uhkaa kaatua, vaihtoehtoja on kaksi: myydään Fortum eniten tarjoavalle, kuten Sonera myytiin – tai sitten valtio pumppaa yhtiöön uutta rahaa ja kansallistaa sen uudestaan.

Valtion omistama pörssiyhtiö on kinkkinen tapaus. Yhtiöstä on vastuussa sen johto. Mutta jos kaikki menee pieleen, syyttävä sormi osoittaa silti maan hallitusta, joka ei ole puuttunut peliin. Jos hallitus taas puuttuu peliin, sitä syytetään lakien rikkomisesta.

Suomessa pidetään keväällä eduskuntavaalit, ja huutokauppa siitä, kuka on syyllinen Fortumin kriisiin, on jo alkanut. Fortumin muodonmuutoksen aikana maassa on ollut seitsemän eri hallitusta, joissa ovat vuorollaan istuneet liki kaikki eduskuntapuolueet.