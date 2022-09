Korsholman keskiaikaisessa linnassa on eletty herroiksi, arvelee arkeologi – Vaasan historiallisesta kohteesta tiedetään vielä varsin vähän

Vanhassa Vaasassa on etsitty arkeologisilla kaivauksilla jäännöksiä keskiaikaisesta Korsholman linnasta. Maanantaina alkaneet kaivaukset ovat poikineet runsaasti löytöjä.

Kaivauksia johtava arkeologi Jan Fast Helsingin yliopistosta arvioi, että löytöjä on tehty vajaat tuhat kappaletta pienehköltä kaivuualueelta.

Löytöjen määrä on ollut positiivinen yllätys.

– Alkuoletus oli, että kyllä täältä löytöjä syntyy, mutta ei ehkä ihan näin paljoa. On myös yllättävää, että kaivausalueen reunassa näkyvät eriaikaiset kerrostumat.

Linna rakennettiin 1300-luvun lopulla saarella sijainneelle korotetulle kummulle. Myöhemmin linnan tuhouduttua kummun lakea on tasoitettu, ja siksi etsintöjä tehdään vallin reunalla.

– Vallin reunaan on kasattu paljon täytemaata päälle, joka on suojellut syvemmällä olevia keskiaikaisia maakerroksia.

Meren rantaviiva on vetäytynyt maankohoamisen myötä vuosisatojen saatossa, ja nykyinen Vaasan keskusta sijaitsee noin seitsemän kilometriä kaakkoon Vanhasta Vaasasta.

Vanhan Vaasan vallien aluetta on säästelty arkeologisesti.

– Tietyt paikat Suomessa ovat vieläkin hyvin pyhiä ja arvokkaita. Tämä Korsholman linna on yksi niistä, Fast sanoo.

"Ei jokamiehen lasipikaria"

– Munniharppu, vanha soitin jota on käytetty jo viikinkiajalla. Se on suuhun laitettava harppu, jolla saa kivaa ääntä aikaiseksi.

Suurin osa löydöistä on ollut erilaisten teuraseläinten luuta. Muut löydöt ovat olleet esimerkiksi lasia sekä keramiikkaa, arkiesineitä 1700-luvun tienoilta.

Löytöjen perusteella paikalla on eletty herroiksi.

– Ruoka on ollut selvästi lihavoittoista, vaikka kalaakin on löydöissä paljon.

Helsingin yliopiston Jan Fast on ollut kiinnostunut arkeologiasta jo lapsesta lähtien.

Korsholman linnaa asuttaneet suvut ovat hyvin tiedossa, mutta itse linnarakennuksesta tiedetään vähän. Arvoitus on muun muassa se, että oliko paikalla puinen vai kivestä rakennettu linna.

Fast arvelee, että paikalla on sijainnut puulinna.

Kaivauksissa ei olla vielä saavutettu keskiaikaisia maakerroksia. Tämän vuoden kaivausten tarkoituksena on ollut selvittää eri aikakausien ja erityisesti keskiaikaisen maakerrosten säilymisestä.

Fast sanoo, että keskiaikainen kerrostuma on säilynyt hyvin suurella todennäköisyydellä.

Koulukaivauksia lapsille ja aikuisille viikonmittainen kaivaus

Korsholman linnan kaivauksiin on osallistunut viitosluokkalaisia kahdesta vaasalaisesta koulusta. Jan Fast kertoo, että lapset ovat olleet innokkaina mukana.

– Se on ollut uskomattoman hienoa. Koululaisten kanssa toimiessa se into tarttuu vanhempaankin arkeologiin. Täällä on koettu iloisia onnistumisen hetkiä.