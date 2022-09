Omakotitaloasuja säästänee hallituksen sähköalessa joitain kymppejä kuukaudessa

Hallitus aikoo tukea rajusti kallistuneiden sähkölaskujen kanssa kamppailevia suomalaisia useilla keinoilla. Sähkön kallistumista on päätetty helpottaa verovähennyksellä, erillisellä sähkötuella ja sähköenergiaan kohdistuvalla arvonlisäveron alennuksella. Kyse on ensi talvea koskevista määräaikaisista toimista.

Tämä selviää Verohallinnon Ylelle toimittamista laskelmista. Laskelman pohjana on noin 12 000 kilowattituntia vuodessa kuluttava omakotitalo.

Täsmätukien tarkat ehdot vielä puuttuvat

Tarkemmat määräytymisperusteet linjataan jatkovalmistelussa. Tavoitteena on vähennyksen kohdentuminen muille kun suurituloisimmille veronmaksajille. Määräaikaisen sähkövähennyksen arvioidaan maksavan valtiolle 300 miljoonaa euroa.

– Sähkötuen kohdejoukko on vielä auki, mutta varmaankin sitä voisi saada esimerkiksi sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuva takuueläkkeen saaja, jolla ei ole muita tuloja. Ryhdymme tätä nyt selvittämään, sanoo Kelan lainsäädäntöjohtaja Marjukka Turunen .

"Siinä on kaikki kivet käännetty"

– Näillä tullaan yhdessä vastaan sekä kaikkia kansalaisia sähkölaskuissa että erikseen niitä, joilla on kaikkein korkeimmat energiakulut ja vaikein tilanne.

Kangasharjun mukaan sähkön hinnannousun vaikutusten helpottamiseksi tehty kokonaisuus on monipuolinen.

– Siinä on kaikki kivet käännetty, jotta ollaan löydetty tukea kaikille mahdollisesti apua tarvitseville.

Sähkön arvonlisäveron alennus on herättänyt arvostelua tutkijoiden keskuudessa .

Sitä on pidetty valtiontalouden kannalta kalliina toimena, joka hyödyttää suhteessa eniten varakkaita. Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteerin Anni Huhtalan mukaan sähkön alv:n alennus myös ruokkii kulutusta ja siten inflaation kiihtymistä. Hän kommentoi asiaa Ylelle elokuun loppupuolella .

Tutkijoiden mukaan epäselvää myös on se , missä määrin alv:n alentaminen näkyisi suoraan hinnoissa.

Sähkön hinta on noussut voimakkaasti viimeisen vuoden aikana. Noin puolella suomalaisista kotitalouksista on määräaikainen sähkösopimus kiinteällä hinnalla. Sähkön hinnannousu on näkynyt selvästi viime kuukausina uusien sopimusten hinnoissa.