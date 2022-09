Oikeuslaitos toivoi isoa satsia rahaa käsittelyjen nopeuttamiseen – 12 miljoonalla ei tilkitä uppoavan laivan reikiä, sanoo Lakimiesliitto

Suomen Lakimiesliitto on pettynyt budjettiriihen päätöksiin .

– Hyvä, jos jotain on tulossa lisää, mutta määrä on valitettavasti liian vähäinen, toteaa Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Marika Valjakka .

Lakimiesliitto on vaatinut oikeudenhoidon vuotuisen perusrahoituksen kasvattamista 50 miljoonalla eurolla. Valjakan mukaan lisärahaa tarvittaisiin akuutin kriisin paikkaamiseen: tekeviä käsipareja tarvitaan kipeästi lisää, henkilökuntaa on liian vähän.

– 50 miljoonalla eurolla tilkittäisiin uppoavan laivan reikiä. Sillä ei rakennettaisi mitään uutta tai maalailtaisi uudistuksia. Tarvitsemme esimerkiksi tuomareita ja avustavaa henkilökuntaa. Lisäksi Tuomioistuinvirasto on ollut jo alusta lähtien aliresursoitu, Valjakka selvittää.

– Perusrahoituksessa on merkittävä puute. Henkilöstö on ylikuormittunutta ja käsittelyajat liian pitkiä. On huolestuttavaa, jos tilanne ei parane, sanoo ylijohtaja Riku Jaakkola.