Kokaiinin käyttö nousi ennätyslukemiin pääkaupunkiseudulla – amfetamiini jäi kakkoseksi

Kokaiinin käyttö on selvässä kasvussa Etelä-Suomessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesitutkimuksen mukaan kokaiinia käytetään pääkaupunkiseudulla paikoin jo enemmän kuin amfetamiinia, jota on perinteisesti pidetty merkittävänä koko maan huumetilanteen peilinä.

Muutos on tapahtunut tänä kesänä.

Amfetamiinia käytetään arkisin

Kaupunkien välillä oli kuitenkin isoja eroja. Turussa kokaiini ei korostunut samalla tavalla kuin pääkaupunkiseudulla. Lisäksi pohjoisessa kokaiinin käyttö on edelleen amfetamiinia vähäisempää.

– Maassamme on myös pienempiä kaupunkeja, joissa kokaiinia ei ole jätevedessä juuri lainkaan, muistuttaa Gunnar.

Alla oleva taulukko kertoo, kuinka paljon amfetamiinin ja kokaiinin jäämiä on löytynyt kaupunkien jätevesistä ja miten niiden käyttö on jakautunut eri kaupungeissa. Taulukon tiedot ovat maaliskuulta 2022.

Muutos näkyy huumerattijuopumuksissa

Aikaisempina vuosina tilaston kärjessä olleen amfetamiinin käyttö nousi ennätyslukemiin vuonna 2020, mutta nyt määrä on pudonnut samalle tasolle kuin ennen korona-aikaa.

Kokaiinin saatavuus on puolestaan kasvanut ylipäätään Euroopassa.

Muuntohuumeissa isoja alueellisia eroja

Suomessa huumeiden käyttö on kokonaisuutena kasvanut kymmenen vuoden aikana, mutta joillakin paikkakunnilla näkyi nyt myös laskua.

Muuntohuumeita havaitaan säännöllisesti pääkaupunkiseudulla ja satunnaisesti eri puolilla maata. Alueellinen vaihtelu on suurta.

Maaliskuussa alfa-PHP:tä todettiin Kokkolassa, Vaasassa, Seinäjoella, Pietarsaaressa ja Savonlinnassa jopa enemmän kuin pääkaupunkiseudulla. Kyse on voinut olla tietystä paikkakunnalle saapuneesta erästä.

Tutkimusta tehty 10 vuotta

Jätevesitutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa kattavasti koko Suomen huumeiden käyttöä. Tutkimuksen piirissä on 60 prosenttia koko Suomen väestöstä. Se kattaa 27 kaupunkia ja niiden lähialueet. Tutkimusta on tehty 2012 saakka.